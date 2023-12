Frasi auguri buon Santo Stefano 2023 e buon onomastico/ “Primo martire, uomo pieno di grazia” (26 dicembre)

E’ il 26 dicembre 2023, giorno di Santo Stefano e per questa occasione saranno moltissimi coloro che si scambieranno gli auguri con le classiche frasi di WhatsApp. Nel contempo saranno tanti quelli che festeggeranno l’onomastico visti i molteplici “Stefani” d’Italia, e per l’occasione abbiamo deciso di raccogliere per voi una serie di frasi ad hoc perfette sia per la festa che per l’onomastico. In questo primo focus vogliamo concentrarci su alcune citazioni storiche a tema religioso, a cominciare dalle parole di Papa Benedetto XVI: “Santo Stefano fu il primo martire. Uomo pieno di grazia, operò parlò e morì animato dallo Spirito Santo, testimoniando l’amore di Cristo fino all’estremo sacrificio”.

DAL CARCERE/ Miracoli di Natale, anche un presepe aiuta ad allontanare l’indifferenza

Proseguiamo con Papa Francesco, che un giorno, in occasione proprio di Santo Stefano, disse: “Santo Stefano, pieno di Spirito Santo, non ha esitato a dare la vita per amore del suo Signore. Egli, come Gesù Cristo, muore perdonando i propri persecutori e ci fa comprendere come l’ingresso del Figlio di Dio nel mondo dia origine ad una nuova civiltà, la civiltà dell’amore, che non si arrende di fronte al male e alla violenza e abbatte le barriere tra gli uomini”. Parole perfette da usare come frasi d’auguri per Santo Stefano 2023 sia come messaggio via chat ma anche come post social.

Immagini per gli auguri di Santo Stefano 2023/ I dipinti più belli del primo martire (26 dicembre)

FRASI AUGURI SANTO STEFANO 2023 E BUON ONOMASTICO: “SEI UNA PERSONA COME POCHE”

In questo secondo focus vogliamo invece segnalarvi alcune delle frasi d’auguri più canoniche per Santo Stefano 2023, perfette in particolare per celebrare l’onomastico. Partiamo con: “Il tuo nome è come tanti ma tu sei una persona come poche. Buon onomastico!”. E ancora: “Il tuo nome significa “incoronato”. Spero tanto che tu possa diventare re della tua vita! Buon onomastico Stefano”. Spazio anche a: “Gli antichi credevano che nel nome fosse racchiuso il nostro destino, spero che il tuo futuro sia meraviglioso. Auguri di buon onomastico!”.

Presepe vivente in Italia, ecco i più famosi/ Natale 2023, la magia della tradizione: dove e date

Proseguiamo con: “Un bellissimo nome, meravigliosamente portato da una persona stupenda come te. Auguri di buon onomastico!”. Chiudiamo questo lungo elenco di frasi d’auguri per un buon Santo Stefano 2023 con: “Tra le tante cose belle che hanno fatto i tuoi genitori per te, ricordati di ringraziarli per il bellissimo nome che porti!”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA