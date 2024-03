Frasi auguri buona festa del papà 2024/ Poesie, proverbi e dichiarazioni: “Subito dopo Dio…”

Con la festa del papà 2024 arriva anche l’occasione di dire al vostro genitore quanto gli volete bene o ricordarlo, se purtroppo non c’è più. Non solo auguri, dunque, ma anche aneddoti si affollano nella mente, insieme alla necessità di trovare le parole giuste per una dichiarazione d’amore alla propria figura paterna. Trovare le frasi giuste per gli auguri di buona festa del papà 2024 non è semplice. Non si tratta solo di ispirazione, molto spesso le difficoltà sono legate al dover tirar fuori le proprie emozioni per non limitarsi a “riciclare” le solite frasi, col rischio di sminuire una giornata così preziosa.

Dunque, abbiamo raccolto riflessioni, aforismi, citazioni da cui partire per tirare fuori ciò che custodite nel vostro cuore. Potreste usare questi pensieri per preparare un bigliettino di auguri di buona festa del papà 2024 per riuscire a colpire nel segno, o per esternare il ricordo del vostro papà che portate nel cuore, nel caso in cui non ci sia più. Non ci sono solo i social, infatti potete scrivere le frasi nero su bianco su un bigliettino, quel che conta è la sostanza, poi potete pensare anche alla forma.

PROVERBI E POESIE SULLA FESTA DEL PAPÀ: “LUCI E TERMOSTATO…”

Tra le frasi di auguri della festa del papà 2024 ce ne sono alcune che rimarcano l’importanza della figura paterna, al centro del resto di questa speciale ricorrenza. “Subito dopo Dio, viene Papà” di Wolfgang Amadeus Mozart. C’è poi un proverbio giapponese che può tornarvi utile: “La luce dei padri vale sette volte la luce”. Potete anche attingere al mondo della poesia per fare bella figura. “A volte penso che mio padre sia una fisarmonica. Quando lui mi guarda e sorride e respira, sento le note” di Markus Zusak. Vi proponiamo anche Camillo Sbarbaro con cui potete andare dritto al cuore del vostro genitore: “Padre, se anche tu non fossi il mio/ padre, se anche fossi a me estraneo,/ per te stesso egualmente t’amerei”.

Se invece volete suscitare un sorriso, allora potete puntare su frasi di altro tono: “Le parole di un padre sono come un termostato che regola la temperatura in casa” di Paul Lewis. Ce ne sono alcune che arrivano dai social che si rivelano altrettanto simpatiche e pungenti: “Fondamentalmente, il compito di un padre di famiglia consiste nel girare per casa a spegnere le luci”.

FESTA DEL PAPÀ, DALLE DICHIARAZIONI D’AMORE ALLE “BATTUTE” SULLE MAMME

A proposito di frasi che fanno sorridere, per la festa del papà 2024 ci sono auguri in cui finiscono pure le mamme, perché rappresentano un modo per tirar fuori delle “battute” ironiche. “Un padre deve sgobbare la metà di una qualunque madre per essere considerato bravo il doppio!”, di Mary Kay Blakely lo dimostra sicuramente. Testa di sempre in tema ironia, c’è George Herbert che tira fuori anche la questione dei regali: “La festa del papà è come la festa della mamma, tranne per il regalo che costa meno”. In molte frasi di auguri del 2024 si ripropone in occasione di questa festa il dualismo tra il papà e l’altra figura fondamentale, quella appunto della mamma: “Sei il papà migliore del mondo. Dopo la mamma”. Ma abbiamo anche proposte più serie per i vostri messaggi: “Tanti auguri a chi mi ha regalato la vita e continua a farlo ogni giorno. Buona Festa del Papà”.

C’è poi chi preferisce giocarsi la carta della semplicità, che può permettervi comunque di distinguervi. Ebbene, non avete nulla da temere, perché abbiamo pensato anche a questo: “Tanti auguri papà, sei la persona che mi ha insegnato a sorridere. Ti voglio bene”. Infine, potete optare per una citazione cinematografica, soprattutto se si tratta di una passione che condividete o da rilanciare: “Sei più forte di Hulk, più bello di Thor e risolvi più problemi di Tony Stark. Sei il nostro Avenger Papà”.











