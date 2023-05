FRASI AUGURI BUONA FESTA DELLA MAMMA 2023/ Da Pasolini a Dickens: idee per WhatsApp

DA PASOLINI A DICKENS E SARTRE: LE FRASI DI AUGURI PER LA FESTA DELLA MAMMA 2023

E se per una volta vorreste mandare delle frasi di auguri per la festa della mamma un filino meno banali del solito? È il giorno giusto, quello in cui magari scoprite all’ultimo dell’esistenza di questa festa e volete “rimediare” facendo bella figura con le vostre madri o con le mamme dei vostri figli.

E allora eccovi altri due spunti “importanti” per poter prendere ispirazione: con “Supplica a mia madre” il grande Pier Paolo Pasolini inquadrava così il rapporto così intimo e profondo con la propria genitrice: «È difficile dire con parole di figlio ciò a cui nel cuore ben poco assomiglio. Tu sei la sola al mondo che sa, del mio cuore, ciò che è sempre stato, prima d’ogni altro amore. Per questo devo dirti ciò ch’è orrendo conoscere: è dentro la tua grazia che nasce la mia angoscia. Sei insostituibile. Per questo è dannata alla solitudine la vita che mi hai data. E non voglio esser solo. Ho un’infinita fame d’amore, dell’amore di corpi senza anima». Da PPP ad un altro caposaldo della letteratura mondiale come Charles Dickens che per la madre scrisse questi semplici versi: «Mi strinsi al fianco della mamma… ed ancora sentii addosso i suoi bei capelli/come l’ala di un angelo-pensavo, e fui davvero felice». (agg. di Niccolò Magnani)

ciò che è sempre stato, prima d’ogni altro amore. Supplica a mia madre, voce di Pier Paolo Pasolini.#FestaDellaMamma pic.twitter.com/DkFBdQBskL — Poesia (@Poesiaitalia) May 14, 2023

FRASI AUGURI BUONA FESTA DELLA MAMMA 2023: DALLA LETTERATURA ALLA FILOSOFIA…

Con un po’ di ritardo rispetto alla recente tradizione, la festa della mamma si festeggia oggi, domenica 14 maggio 2023. Avete avuto sicuramente più tempo per scegliere le frasi di auguri migliori da dedicare alla donna che vi ha dato alla luce. Per chi purtroppo non ha la fortuna di poterli indirizzare direttamente, ad esempio perché la mamma non c’è più, questa giornata è l’occasione anche per ricordarla, oltre che per celebrare la figura della madre. Anche per questo motivo tra le proposte di frasi di auguri di buona festa della mamma 2023 includiamo diverse proposte, che potete mandare direttamente via sms o con una cartolina scritta (magari con delle belle immagini), in alternativa via WhatsApp e social, dove peraltro potete rendere tutti partecipi dei vostri auguri.

Infatti, per aiutarvi nella stesura di una dichiarazione d’amore nei confronti della mamma, abbiamo raccolto alcune frasi di auguri di buona festa della mamma 2023, a partire da Alda Merini: “Madre diffusa come l’ape e il miele, madre sostanza, tienimi nascosta dentro il tuo manto sì che io non veda sotterfugi ed inganni, in te io pura ridivento, siccome una bambina“. C’è anche la filosofia ad aiutarci, con Immanuel Kant ad esempio: “Non scorderò mai mia madre, perché fu lei a piantare e nutrire i primi semi del bene dentro di me“.

FRASI AUGURI BUONA FESTA DELLA MAMMA 2023: DA KIPLING A MORANTE

Dalla filosofia alla letteratura e drammaturgia per le frasi di auguri di buona festa della mamma con Honoré De Balzac: “Il cuore di una madre è un abisso in fondo al quale si trova sempre un perdono“. Passiamo al vincitore del Premio Nobel per la Letteratura nel 1907 Rudyard Kipling: “Dio non poteva essere ovunque, e quindi ha creato le madri“. Tra le frasi di auguri di buona festa della mamma 2023 che arrivano dritto al cuore c’è quella di Marcel Proust: “La mia sola consolazione, quando salivo per coricarmi, era che la mamma venisse a darmi un bacio non appena fossi stato a letto“.

Con Lev Tolstoj potete rivolgervi a tutte le madri: “Madri, siete voi che avete in mano la salvezza del mondo“. Non è da meno Kahlil Gibran: “Mamma, la parola più bella sulle labbra dell’umanità“. Vi suggeriamo di prendere in considerazione anche la domanda retorica di William Makepeace Thackeray: “Una madre non è uno dei più dolci spettacoli della vita?“. Arriviamo in Italia con Elsa Morante per le frasi di auguri di buona festa della mamma 2023: “Nessun affetto nella vita uguaglia quello della madre“.











