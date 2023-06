Frasi auguri Buona Maturità 2023/ Citazioni per esami e diploma: “Futuro e sogni…” (21 giugno)

FRASI DI AUGURI DI BUONA MATURITÀ 2023: OGGI LA PRIMA PROVA

Si apre oggi, mercoledì 21 giugno, la Maturità 2023 per gli studenti italiani che stanno per terminare il loro percorso alle superiori. Quindi, è il momento giusto per fare loro gli auguri di Buona Maturità. Le frasi per l’occasione, da inviare via WhatsApp o altri social, non mancano, anzi sono molteplici, del resto è una fase particolare, piena di gioia, ma anche di riflessione tra fine e nuovo inizio. Potete puntare sui consigli, come quelli di Joseph Addison: «Se vuoi aver successo nella vita, fai della perseveranza il tuo migliore amico, dell’esperienza il tuo saggio consigliere, della cautela il tuo fratello maggiore e della speranza il tuo angelo custode».

Se il maturando ha la sensazione di avere di fronte a sé un muro invalicabile, allora puntate su Nelson Mandela tra le frasi di auguri di buona Maturità 2023: «Sembra sempre impossibile, finché non viene fatto». Altrimenti puntate sull’ironia con Ignazio Silone: «Un pezzo di carta in casa, fa sempre comodo, per la pulizia personale». C’è pure Nonciclopedia: «Per esame di stato, o più comunemente maturità, si intende quel particolare periodo della carriera scolastica di ogni alunno di quinta superiore che precede la consueta sbronza da post-diploma».

FRASI DI AUGURI DI BUONA MATURITÀ 2023: FUTURO, SOGNI E IDEE

Visto che la Maturità rappresenta un momento di transizione, quello in cui gli studenti sono proiettati verso il futuro, allora tra le frasi di auguri di Buona Maturità 2023 non possiamo ignorare quella di Eleanor Roosevelt: «Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni». Dello stesso tono Antoine de Saint-Exupéry: «Fai della tua vita un sogno, e di un sogno, una realtà». Potreste affidarvi ad una citazione, quella dal libro “Ti prendo e ti porto via” di Niccolò Ammaniti: «Nella vita le cose passano sempre, come in un fiume. Anche le più difficili che ti sembra impossibile superare le superi, e in un attimo te le ritrovi alle spalle e devi andare avanti. Ti aspettano cose nuove».

Tra le frasi di auguri di Buona Maturità 2023 anche una ideale per suonare la carica agli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori: «Maggiore è l’ostacolo, maggiore è la gloria nel superarlo» da Molière – Jean-Baptiste Poquelin. Per chiudere c’è Alan Gerry: «Se hai una brillante idea, nessuno mai si preoccuperà del tuo diploma».











