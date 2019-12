FRASI AUGURI DI BUON ANNO 2020 E BUONE FESTE/ “Salute, allegria e felicità”

Il 2019 sta per andare in archivio e con l’arrivo del 2020 non possono mancare le classiche frasi di auguri di buon anno. La sera del 31 dicembre milioni di persone si scambieranno gli auguri: chi a parole dal vivo, chi con un abbraccio e chi con un semplice messaggio su Whatsapp. La sera di Capodanno è la festa ideale per lasciare alle spalle i pensieri negativi e dare vita a tutti quei buoni propositi coltivati con il finire dell’anno. Ed ecco quindi alcuni spunti, tratti dal web e dai social, per augurare un buon anno alle persone care, sorprendendole con delle parole originali e affettuose. Chi non vuole dilungarsi eccessivamente può optare per il classico: “Auguri! Che il tuo 2020 sia meraviglioso e ricco di sorprese”. Gli inguaribili ottimisti e i sognatori, invece, potrebbero puntare sull’augurio di una realizzazione personale: “Ti auguro che nell’anno nuovo tu riesca a realizzare ogni tuo desiderio”.

Auguri di buon anno 2020: “Salute, allegria e felicità”

I concetti e le frasi di auguri di buon anno, inevitabilmente, si ripetono ogni 31 dicembre. Tra le frasi più gettonate c’è quella che richiama la salute, l’allegria o la felicità: “Che tu riesca a trovare ognuna di queste cose nel corso dell’anno nuovo”, recita uno dei messaggi di auguri per il nuovo anno. “La fine di un anno non deve essere vista con malinconia, bensì come l’inizio di qualcosa di nuovo e di travolgente”, un’altra frase da tenere in considerazione per gli auguri di capodanno. Insomma sul web è pieno di spunti interessanti, ma i più curiosi potranno trarre ispirazione anche dal mondo del cinema o dei libri, rifacendosi a grandi classici ambientati nelle festività natalizie o appunto nella notte di capodanno.

Frasi di auguri: “Il 2019 è andato in pensione”

Per molti il 2019 sarà un anno da ricordare positivamente, per altri da archiviare. Così il 2020 rappresenta l’occasione di svoltare oppure di trovare conferme importanti nella propria vita. E’ un po’ l’augurio che nel profondo si pongono tutti quanti, anche e soprattutto i più grandicelli che dopo anni di sacrifici, ad esempio, attendono con ansia il ritiro dal mondo del lavoro. In tal senso, tra le frasi di auguri più simpatiche del web, va menzionata questa: “E così il 2019 è andato in pensione. Beato lui che può! Auguri!”. Oppure tra le frasi più ironiche ce n’è una che suona come stoccata a Trenitalia e ai ritardi dei treni: “Annuncio Treninitalia: si informa che i trenini dei festeggiamenti di Capodanno si terranno il 2 gennaio. Ci scusiamo per il disagio”.



