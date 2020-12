Frasi auguri di Natale 2020/ I messaggi al tempo del covid: “Un abbraccio virtuale”

Con il lento avvicinarsi al 25 dicembre (oggi è il 16 quindi mancano nove giorni all’ora x), prosegue il nostro viaggio alla scoperta delle frasi di auguri di Natale 2020 più originali. Ovviamente quello di quest’anno sarà per tutti un Natale un po’ diverso, penalizzato fortemente dalla pandemia di covid: niente abbracci, niente baci, niente cenone con 30 persone e via discorrendo. E le frasi di auguri si sono quindi adattate ai tempi che corrono, come ad esempio questa: “Che la Speranza possa vincere sulla Tristezza… Che l’Amore possa sopraffare ogni Dolore… auguri di Natale”.

Sempre in tema coronavirus, e questa siamo certi sarà fra le più gettonate, spazio a: “Anche se non posso abbracciarti… ti mando un grande abbraccio virtuale!”. Infine, rimanendo nell’ambito epidemia, segnaliamo: “Il mio augurio possa raggiungerti ed avvolgerti! Il covid non potrà separarci mai, finchè saremo vicini con i nostri cuori! Buon Natale!”.

FRASI AUGURI DI NATALE 2020, LE EVERGEEN E I GRANDI CLASSICI

Passiamo quindi a delle frasi di auguri per Natale decisamente più classiche e semplici, a cominciare da un evergreen: “Buon Natale… ti auguro il meglio da realizzare! Tanti auguri”, oppure: “Tanti auguri di un sereno e buon Natale pieno di gioia e di colore. Tanti auguri!”. Se invece foste alla ricerca di qualcosa di più complesso e profondo vi consigliamo: “Auguri… che la serenità e la gioia possano far da contorno alle festività, donandoti la Pace che meriti! Auguri di Natale”. Un messaggio di pace e di speranza per il futuro: “Auguri di Buon Natale, che la festa abbia inizio e che la gioia sia sempre nei vostri cuori!”, e sulla falsa riga: “Auguri sinceri, che la festa abbia inizio… Che il Natale sia un periodo meraviglioso! Auguri di Buon Natale!”. Infine, in vista anche del nuovo anno: “Auguri di Natale sinceri e di uno splendido Anno Nuovo! Tanti Auguri”. Appuntamento al prossimo aggiornamento per nuove frasi di auguri di Natale 2020.

