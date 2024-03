Frasi auguri festa della donna, 8 marzo 2024/ Contro la violenza, citazioni e ispirazioni

Aforismi e citazioni, divertenti e ironiche, per mamme, moglie e fidanzate: sono tante le frasi di auguri per la festa della donna, celebrata l’8 marzo 2024. Si tratta di una ricorrenza importante per ricordare le conquiste tramite le quali la donna è riuscita a cambiare radicalmente il suo ruolo. Ma le donne sono ancora vittime di discriminazioni e violenze, motivo per il quale la strada verso la parità di genere è ancora lunga. Anche per questo le frasi per la festa della donna 2024 si caricano di ulteriori significati, vanno oltre i semplici auguri.

Auguri festa della donna, 8 marzo 2024/ Le frasi: "Come uragani, indomabili..."

“Alle donne forti, che ogni giorno combattono tutti i piccoli e grandi ostacoli della vita. Alle donne deboli, che riescano a trovare la forza dentro di loro per sistemare quel che non va. Alle donne, tutte, la vostra festa è oggi e ogni giorno! Auguri!“, per cominciare. La nostra selezione di frasi di auguri per la festa della donna 2024 prosegue con una di Charlotte Witton: “Qualsiasi cosa facciano le donne devono farla due volte meglio degli uomini per essere apprezzate la metà. Per fortuna non è una cosa difficile!“.

Auguri festa della donna, 8 marzo 2024/ Le frasi: "Come uragani, indomabili..."

FRASI DI AUGURI PER LA FESTA DELLA DONNA 2024: A QUELLE FORTI E DEBOLI…

Volete dedicare frasi di auguri per la festa della donna 2024 alle donne speciali che arricchiscono di emozioni la vostra vita? Sono donne dolci e tenere, coraggiosi e forte. “L’8 marzo è la tua festa. La mia è ogni giorno trascorso con te. Tanti auguri donna meravigliosa!” e “Tanti auguri ad una donna che sa essere femminile e determinata, dolce e coraggiosa, sognatrice e fantastica ogni giorno dell’anno” sono due opzioni che possono tornarvi utili.

“Non devi cercare di essere una grande donna, già il fatto di essere donna, ti rende grande! Auguri” e “Alle donne forti, che ogni giorno combattono tutti i piccoli e grandi ostacoli della vita. Alle donne deboli, che riescano a trovare la forza dentro di loro per sistemare quel che non va. Alle donne, tutte, la vostra festa è oggi e ogni giorno!“, ci accompagnano in questo viaggio tra le frasi di auguri per la festa della donna, in programma l’8 marzo 2024. Potete scegliere quella che fa per voi e poi valutare se scriverla su un bigliettino di auguri, magari da accompagnare al vostro regalo, o se inviarla via social.

Auguri festa della donna, 8 marzo 2024/ Le frasi: "Come uragani, indomabili..."

FRASI DI AUGURI PER LA FESTA DELLA DONNA 2024 CONTRO LA VIOLENZA

Ora dedichiamoci a una serie di frasi di auguri per la festa della donna 2024 contro la violenza sulle donne. Del resto, l’8 marzo è la miglior occasione per porre al centro dell’attenzione l’importanza di un cambiamento culturale sempre più necessario. “Sarà la festa della donna quando non ci saranno più donne uccise, picchiate, sfigurate, perseguitate, molestate, da qualcuno che dice di amarle…“. C’è poi Alda Merini: “Siamo state amate e odiate, adorate e rinnegate, baciate e uccise, solo perché donne“. Anonima ma significativa è, invece, la seguente frase: “Se devi amare una donna fallo forte, non con la forza“.

Tra le frasi di auguri per la festa della donna dell’8 marzo 2024 vi proponiamo anche una di Kofi Annan: “La violenza contro le donne è una delle più vergognose violazioni dei diritti umani”. E completiamo le nostre proposte con: “Dire no alla violenza può sembrare scontato, ma finché ci sarà bisogno di una giornata internazionale contro la violenza sulle donne significa che i nostri NO non saranno stati ancora abbastanza”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA