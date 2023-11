Frasi auguri per il Giorno dei morti 2023/ “Per il tuo sguardo mille volte vorrei morire”

E’ il 2 novembre, giorno in cui si ricordano i morti, detto in “parole tecniche” commemorazione dei defunti. Per l’occasione abbiamo deciso di scegliere alcune delle frasi di auguri più significative per questa giornata di dolore in cui tornano alla mente i nostri parenti e amici che non ci sono più. Partiamo da questa citazione di William Shakespeare: “Più dolce sarebbe la morte se il mio sguardo avesse come ultimo orizzonte il tuo volto, e se così fosse… mille volte vorrei nascere per mille volte ancor morire”. Proseguiamo con Arthur Schhopenhauer: “Non v’è rimedio per la nascita e la morte, salvo godersi l’intervallo”.

Secondo Rick Riorda: “La vita è preziosa solo perché ha una fine. Voi mortali non sapete quanto siete fortunati”. Fra le tante frasi d’auguri per il giorno dei morti anche questa massima di Socrate, uno dei filosofi più famosi di tutti i tempi: “Il saggio non si espone al pericolo senza motivo, poiché sono poche le cose di cui gl’importi abbastanza; ma è disposto, nelle grandi prove, a dare perfino la vita, sapendo che a certe condizioni non vale la pena di vivere”.

FRASI AUGURI PER IL GIORNO DEI MORTI, OGGI 2 NOVEMBRE: DA JIM MORRISON A FRED UHLMAN

Un altro personaggio famoso che spesso e volentieri ha parlato della morte è stato Jim Morrison che qui lo ricordiamo con due citazioni ben note: “Non aver paura della morte… Fa meno male della vita!”, e anche: “Quando il mio corpo sarà cenere, il mio nome sarà leggenda”.

Fred Uhlman affronta invece il tema della morte collegandolo a quello dell’amicizia: “Ho esitato un po’ prima di scrivere che avrei dato volentieri la vita per un amico … ma sono convinto che non si trattasse di un’esagerazione e che non solo sarei stato pronto a morire per un amico, ma l’avrei fatto quasi con gioia”. Chiudiamo questo excursus con le frasi di auguri per il giorno dei morti con questa simpatica battuta del grande Totò: “Era un uomo così antipatico che dopo la sua morte i parenti chiesero il bis”.

