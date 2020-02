Frasi auguri San Valentino festa 2020/ Dire “ti amo” al proprio partner: le citazioni

Il 14 febbraio è arrivato: è tempo di festeggiare San Valentino 2020. Ci sono tanti modi per rendere speciale questa giornata, ma non ci riferiamo solo al regalo. Non è necessario infatti acquistare un oggetto costoso o fare un gesto eclatante per dichiarare il proprio amore. Potete optare per qualcosa di più semplice, anche per le frasi di auguri di San Valentino. Un biglietto romantico può fare la differenza, ma se la creatività non è il vostro forte, non preoccupatevi, perché potete trovare le parole giuste per esprimere il vostro sentimenti, quelle di grandi scrittori, autori e personaggi famosi. Romantici o meno che siate, uno slancio sentimentale è ciò che il vostro amato si aspetta oggi. La frase d’amore più romantica è quella che potreste scrivere da soli, indugiando sui vostri sentimenti e guardandovi dentro, ma potete lasciarvi ispirare di chi è più bravo nel tirare fuori questo lato di sé. E allora ecco qualche suggerimento, romantico e non banale per fare colpo sulla vostra dolce metà.

FRASI AUGURI SAN VALENTINO 2020: LE CITAZIONI

«L’amore più forte è quello capace di dimostrare la propria fragilità» secondo Paulo Coelho. Tra le frasi di auguri di San Valentino c’è anche quella di Nazim Hikmet: «Il più bello dei mari è quello che non navigammo. Il più bello dei nostri figli non è ancora cresciuto. I più belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti. E quello che vorrei dirti di più bello non te l’ho ancora detto». Ma potrebbe tornarvi utile anche quella di Erich Fromm, soprattutto se si tratta di una relazione che ha fatto un passo in avanti importante: «L’amore immaturo dice: ti amo perché ho bisogno di te. L’amore maturo dice: ho bisogno di te perché ti amo». Emily Dickinson invece: «Chi è amato non conosce morte, perché l’amore è immortalità, o meglio, è sostanza divina. Chi ama non conosce morte, perché l’amore fa rinascere la vita nella divinità». Potete anche attingere dalla musica, con i Depeche Mode: «Tutto ciò che ho sempre voluto, tutto ciò di cui ho sempre avuto bisogno è qui nelle mie braccia. Le parole sono superflue, possono solo fare male».

FRASI AUGURI SAN VALENTINO DA SANREMO 2020

Visto il successo del Festival di Sanremo 2020, da qui prendiamo spunto per delle frasi di auguri di San Valentino romantiche. Del resto l’amore è stato declinato in tutte le sue forme. Francesco Gabbani in “Viceversa” parla di un amore ricambiato: «Se dovessimo spiegare in pochissime parole il complesso meccanismo che governa l’armonia del nostro amore, basterebbe solamente dire senza starci troppo a ragionare che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa». Invece c’è Enrico Nigiotti in “Baciami adesso” che ha scritto parole che potete urlare al vostro amato: «Sei l’unica stanza che mi salva dal disordine. Baciami, baciami… baciami adesso. Fermarmi qui, in mezzo a tutta questa gente, e senza dire niente… baciami adesso, che poi fa buio presto». Quello di Alberto Urso in “Il sole ad Est” è invece un amore eterno: «Ho nel cuore il sole ad est e nel mondo ovunque vada mi ricorderà la strada che porta fino a te. Sei come il sole ad est, io lo so comunque vada in questa vita complicata ritornerò da te». Se vi interessa l’Oroscopo di San Valentino 2020, cliccate qui.



© RIPRODUZIONE RISERVATA