Frasi auguri Vigilia e Buon Natale 2022/ “La magia di questa notte ti regali…”

Auguri per Vigilia e Buon Natale 2022: le frasi per i cari

Siamo arrivati al giorno della tanto attesa vigilia di Natale 2022, così speciale per tante famiglie, ed è già tempo di frasi di auguri di Buon Natale 2022. C’è infatti chi per usanza festeggia solamente il giorno del 25 dicembre in sé, mentre in tante zone d’Italia anche la notte del 24 dicembre ha un significato particolare e proprio durante essa cominciano a partire i messaggi più calorosi. La sera della vigilia, infatti, in tante regioni è usanza fare il cenone di Natale, così come aspettare che Babbo Natale porti i regali sotto l’albero. Vediamo allora come rendere ancora più speciale questa giornata con frasi di auguri di Buona Vigilia di Natale e Buon Natale 2022 da inviare a chi vogliamo bene.

Una delle frasi di auguri di Buon Natale 2022 che possiamo dedicare ad una persona speciale è la seguente: “Che la magia di questa notte speciale ti regali la spensieratezza di credere che per una volta, tutto è ancora possibile“. E ancora: “Non c’è notte più bella di questa in tutto l’anno: allora per qualche ora lascia da parte tutto ciò che vorresti cambiare e goditi ciò che hai, circondato dall’amore della tua famiglia e dagli affetti più puri. Buon Natale“. Vediamone ancora un’altra: “Nella notte della Vigilia arriva Dio a farsi uomo tra gli uomini: un miracolo che ci dà la forza di credere che niente sia impossibile“.

Auguri di Buon Natale 2022: le frasi più emozionanti

Quali sono le frasi più belle di auguri di Buon Natale 2022 (così pure per la Vigilia) da dedicare ad amici, parenti e a tutte le persone alle quali vogliamo bene? Vediamone alcune più note. “Non siate buoni solo a Natale ma sempre, perché, laddove regnano la pace e l’amore, la vita è diversa e profuma d’amore” recita una delle frasi da dedicare. E ancora: “L’amore doveva essere proprio come il Natale: allegro, magico, pieno di luce, piccoli gesti e grandi sorprese“.

Ad amici e parenti si può poi gli auguri che la notte speciale della vigilia di Natale 2022 non sia un caso isolato ma che diventi una sorta di stella cometa nella vita con la frase di auguri che riportiamo di seguito e che chiaramente si può usare anche per Buon Natale 2022: “C’è una notte, una sola notte in tutto l’anno, in cui si riscopre la magia delle cose piccole ma fondamentali: la famiglia, il calore della propria casa, la bellezza di credere ancora che tutto ciò che ci circondi abbia un profumo magico e che tutto sia possibile con la forza dell’amore. Allora godiamoci questo momento, facendo sì che lo spirito nel Natale diventi parte integrante della nostra vita, ogni giorno“.

