Frasi di auguri Buon Ferragosto 2023/ Via WhatsApp: citazioni, poesie e filastrocche (13 agosto)

Come fare gli auguri di Buon Ferragosto 2023? Ci sono frasi diverse, per ogni destinatario, dagli amici ai parenti, passando per i colleghi, da inviare via WhatsApp o tramite altri social. Infatti, prima di prendere impegni, ci sono gli auguri da mandare. C’è chi comincia alle prime ore del mattino con le ricerche delle parole giuste, ma se siete qui, allora siete nel posto giusto, perché abbiamo raccolto una selezione di frasi. Da quelle divertenti a proposte più riflessive sul 15 agosto. “Cosa fai a Ferragosto? è la versione estiva del Cosa fai a capodanno? Auguri!“.

Per restare in tema ironia: “Essere a dieta a Ferragosto è come andare in giro per saldi senza carta di credito: una follia“, oltre a “Ferragosto, bilancia mia non ti conosco“. Se invece avete persone care che sono in viaggio, allora potete optare per queste frasi di auguri di Buon Ferragosto 2023: “A chi sta vivendo l’emozione di una vacanza e a chi si gode una giornata di riposo in città: a tutti uno splendido Ferragosto!” e “Vedere il cielo in estate è poesia, anche se non è scritto in nessun libro” di Emily Dickinson.

FRASI DI AUGURI DI BUON FERRAGOSTO 2023: DA RODARI A FLAUBERT

Tra le frasi di auguri di Buon Ferragosto 2023 ce ne sono alcune che ovviamente fanno riferimento alle grigliate. “La vita è come una grigliata. C’è sempre qualcuno che suda tutto il giorno perché altri stiano seduti e mangino. Buon Ferragosto!“, è un esempio. Passiamo al turno delle frasi per i colleghi: “Buone vacanze colleghi di lavoro! Ci rivediamo a settembre, possibilmente tutti più rilassati e, perché no, più abbronzati“. Non posso mancare poi riferimenti alle stelle: “Auguri per un Ferragosto pieno di sogni e di stelle cadenti”.

Oltre alle frasi di auguri di Buon Ferragosto 2023, ci sono anche delle filastrocche, come quella di Gianni Rodari: “Conosco un bambino così povero/ che non ha mai veduto il mare:/ a Ferragosto lo vado a prendere/ in treno a Ostia lo voglio portare./ “Ecco, guarda, gli dirò/ questo è il mare, pigliane un po’!”/ Col suo secchiello, fra tanta gente,/ potrà rubarne poco o niente:/ ma con gli occhi che sbarrerà/ il mare intero si prenderà“. Per restare in tema letteratura, c’è Gustave Flaubert: “Un’estate è sempre eccezionale, sia essa calda o fredda, secca o umida“.

FRASI DI AUGURI DI BUON FERRAGOSTO 2023: DALLA LETTERATURA ALLA MUSICA

“Vivi al sole, nuota nel mare, bevi l’aria selvaggia” di Ralph Waldo Emerson è una delle numerose proposte di frasi di auguri di Buon Ferragosto 2023. Potete fare bella figura anche con Alberto Moravia: “Eccoci nella pineta, al crocicchio dove sono i limonari, con i gitanti stesi all’ombra dei pini, le radio accese, i cartocci e le bottiglie di Ferragosto“. Dalla letteratura alla musica, con Van Halen: “Le notti d’estate e la mia radio. Bene, questo è tutto ciò di cui abbiamo bisogno“. Lasciamo i grandi per tornare a proposte di frasi di auguri di Buon Ferragosto 2023 più semplici: “Ferragosto è un apostrofo rosa fra le parole ‘ti’ e ‘aspetto col digestivo in mano’“.

Insomma, c’è l’imbarazzo della scelta, ma visto che potreste ritrovarvi a dover mandare molti messaggi, allora tutte queste proposte possono senza dubbio tornarvi utili per non usare la solita frase di auguri di Buon Ferragosto 2023 per tutti, variando invece a seconda della persona a cui dovete inviarla. A voi poi la scelta dello strumento, cioè se inviarle via WhatsApp, Facebook, Instagram o Twitter, anzi X.











