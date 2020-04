Frasi Domenica delle Palme/ Auguri su Whatsapp e mail: riflessione di Papa Francesco

Una Domenica delle Palme del tutto particolare, quella vissuta oggi 5 aprile ai tempi del Coronavirus. Gran parte degli italiani la trascorreranno in casa durante una quarantena ormai destinata a prolungarsi e molti saranno lontani dal resto della famiglia. Quella odierna sarà tuttavia una domenica di raccolta per tutti i fedeli che coglieranno l’occasione per poter fare gli auguri a coloro che saranno distanti. La Domenica delle Palme per antonomasia è anche sinonimo di condivisione, quindi quale migliore momento per condividere con le persone che amiamo alcune frasi di auguri o semplicemente di riflessione in una giornata dedicata alla fede? Che sia via Facebook, Whatsapp o mail, ogni mezzo è quello giusto per inviare il proprio pensiero alle persone a noi care nel giorno in cui si celebra la Domenica delle Palme. Le frasi più belle sono quelle tratte dal Vangelo, come ad esempio quella tratta dal Vangelo di Matteo in cui viene descritto l’ingresso di Gesù a Gerusalemme: “La folla numerosissima stese i suoi mantelli sulla strada mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla via. La folla che andava innanzi e quella che veniva dietro, gridava: Osanna al figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Osanna nel più alto dei cieli!”.

FRASI DOMENICA DELLE PALME: AUGURI DA INVIARE ALLE PERSONE CARE

Tra le frasi per la Domenica delle Palme che possiamo dedicare oggi ad amici e parenti lontani ma che possono essere raggiunti con un pensiero di amore e vicinanza, anche quella pronunciata da Papa Francesco: “Chi sono io, davanti al mio Signore? Chi sono io, davanti a Gesù che entra in festa in Gerusalemme? Sono capace di esprimere la mia gioia, di lodarlo? O prendo distanza? Chi sono io, davanti a Gesù che soffre?”. Ai nostri messaggi potremmo allegare la consueta immagine simbolo della Domenica delle Palme, quella del ramoscello di ulivo, alla quale allegare la frase: “Che questo ramoscello porti tanta pace e serenità nella tua casa e tra i tuoi cari! Buona Domenica delle Palme!”. Ed ancora: “Buona Domenica delle Palme, con l’augurio che un ramoscello di ulivo ci ricordi l’importanza della pace tra gli uomini”. Ciò che occorre in questo momento particolarmente difficile per tutti noi è contenuto in questa frase: “Pace, serenità e armonia possano regnare nella tua casa. Buone Palme!”. Ed ancora, ecco un’altra frase che vale per tutto l’anno che ma oggi più che mai potrebbe avere un valore importante: “La pace e la concordia regnerà, quando ognuno di noi troverà la pace in se stesso! Buone Palme!”.



