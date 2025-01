Con l’anziana signora che si avvicina sempre di più in sella alla sua scopa volante e con il sacco sempre pieno di dolci (ed ovviamente l’immancabile carbone per i bambini più dispettosi), noi de ilSussidiario.net torniamo con la nostra ormai consueta carrellata di auguri buona Befana 2025 che tra frasi originali e immagini sempre divertenti vi forniranno quasi certamente degli ottimi spunti per i vostri messaggi da inviare il prossimi lunedì 6 gennaio 2025, ovvero – ovviamente – il giorno dell’Epifania che ‘ogni festa si porta via’: un momento certamente atteso, ma anche altrettanto sofferto per chi ha goduto di un paio di settimane di stacco dal lavoro e che crediamo si possa alleviare proprio con un bella frase di auguri buona Befana!

Ieri – e vi inviamo a cliccare queste parole per recuperare l’apposito articolo – vi abbiamo lasciato con un paio di filastrocche e canzoni da usare per i vostri auguri buona Befana, mentre oggi vi lasciamo subito un paio di simpatici spunti; partendo da: “Visto che sono ancora attivi gli incentivi per cambiare veicolo, ricordati che resta poco tempo prima del 6 gennaio per passare ad una nuovissima scopa elettrica, affrettati“, ed arrivando fino a (un pochino più carina): “Anche se in molti hanno paura, sappi che io aspetterò con ansia il tuo arrivo passando tutta la notte davanti al camino, mia cara e bellissima befanina“.

Le migliori immagini per gli auguri buona Befana ed Epifania 2025: come crearne di originali ed uniche partendo da zero

D’altra parte – fermo restando che ovviamente i nostri consigli per le frasi auguri buona Befana 2025 non si fermano qui e riceveranno in giornata tantissimi altri originalissimi spunti pronti per voi -, una piccola parte di questo articolo ci teniamo anche a dedicarla alle sempre bellissime immagini che funzionano un po’ da contorno per i vostri messaggini rendendoli ancora più carini e (soprattutto!) originali: nelle prossime righe troverete tanti spunti che abbiamo scovato sui social, ma prima di buttarvici a capofitto, restante ancora un attimo con noi!

Infatti, oltre ai nostri consigli per le immagini di auguri buona Befana ed Epifania 2025, vi vogliamo anche lasciare un interessante spunto per ottenerne di altre ancora più originali ed uniche: fermatevi a pensare a qualche caratteristica particolare del destinatario del vostro messaggi (magari la passione per un determinato animale, oppure il suo lavoro ma anche una caratteristica del sua aspetto) e provate a chiedere ad una delle tante intelligenze artificiali che trovate online di crearvi un disegno unico, chiedendo cose del tipo ‘una Befana contornata da gatti su scope volanti‘, o – pensando ad un amico camionista – ‘una Befana maschio alla guida di un tir volante‘; ovviamente sbizzarrendovi come meglio credete!

#MythologyMonday

La Befana is the assistant to Father Christmas in Italy. She flies about on her broom, bringing gifts on Epiphany night to good children. Like Santa, children greet her with a glass of wine and some local delicacies. pic.twitter.com/2k682ppMXo — WhiteRosePrincess (@TKWilsonAuthor1) December 24, 2024

🧙‍♀️La Befana en Italia: En vez de Papá Noel, en algunas regiones italianas es una bruja buena quien entrega regalos a los niños el 6 de enero.🎁 pic.twitter.com/8kpl14bsAx — LaHistoriadora® (@LaHistoriadora_) December 24, 2024

Befana 2025 in Abruzzo: gli eventi a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila https://t.co/MvBdTBpAt5 pic.twitter.com/l79HvJT2W0 — Abruzzo News (@NotizieAbruzzo) January 2, 2025