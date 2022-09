Fratelli Bianchi, altro pestaggio prima di omicidio Willy?/ Incastrati da una foto…

Una foto incastrerebbe i fratelli Bianchi – condannati in primo grado all’ergastolo per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte – per un pestaggio simile avvenuto in precedenza rispetto alla morte del giovane (avvenuta a Colleferro nel settembre 2020). Secondo quanto riportato in queste ore dal Corriere della Sera, si tratterebbe di uno scatto relativo a quanto sarebbe avvenuto a Velletri nel 2019, un’immagine scattata da un presunto testimone che rimanderebbe a un’aggressione di tenore simile a quanto successo nel caso Willy.

Secondo le accuse, la questione riguarderebbe un giovane indiano di 30 anni massacrato di botte per una banale lite per strada. Un amico della presunta vittima del pestaggio, dato come risalente al 13 aprile 2019, avrebbe avuto la prontezza di fare una foto inchiodando così Marco e Gabriele Bianchi al perimetro dei sospetti intorno alla vicenda. I due si trovano in carcere, separati e reclusi l’uno a Rebibbia e l’altro a Viterbo, e per la morte del giovane Willy Monteiro Duarte e sono stati condannati in primo grado all’ergastolo. In vista dell’appello avrebbero deciso di cambiare strategia difensiva affidandosi a difese separate, dopo essere stati assistiti dallo stesso legale nella prima fase processuale a loro carico.

Fratelli Bianchi: in una foto le prove di un pestaggio precedente al caso Willy?

Non solo Willy Monteiro Duarte, morto dopo essere stato vittima di una brutale aggressione a Colleferro nel settembre 2020: nella storia dei fratelli Bianchi di Artena, secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, potrebbe esserci un precedente relativo a un altro pestaggio choc. Un episodio, stando alle notizie che rimbalzano in queste ore sulla carta stampata, che si sarebbe consumato un anno prima della morte del giovane, nell’aprile 2019, e che avrebbe visto come vittima un indiano.

L’uomo, 30 anni, sarebbe stato aggredito per una banale lite stradale e avrebbe subito una aggressione mentre un amico connazionale avrebbe scattato una foto di quanto stava accadendo. Un’istantanea che, secondo lo stesso quotidiano, contribuirebbe ad aggravare la posizione dei fratelli Bianchi nell’alveo delle inchieste sui pestaggi tra Artena, Velletri e Colleferro. Questo episodio sarebbe precedente di 17 mesi rispetto all’aggressione sfociata nella morte di Willy e sarebbe oggetto di processo a carico di Marco e Gabriele Bianchi con l’accusa di lesioni aggravate. Nel pestaggio contestato, il 30enne indiano avrebbe riportato ferite gravi al naso e a un occhio dopo essere stato colpito con una serie di calci e pugni. Il presunto testimone avrebbe fotografato la scena e l’auto su cui si sarebbero allontanati i presunti aggressori, portando così gli inquirenti sulle tracce dei due fratelli Bianchi di Artena.

