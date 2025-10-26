Chi sono i 4 condannati per l'omicidio Willy, i fratelli Marco e Gabriele Bianchi. Mario Pincarelli e Francesco Belleggia

La ricostruzione del processo per la morte di Willy Monteiro Duarte, il 21enne picchiato a morte dopo essere intervenuto per placare una rissa, sarà raccontata nell’ultima puntata di Un Giorno in Pretura. Il programma si concentrerà in particolare sui principali imputati che poi sono stati condannati con l’accusa di omicidio volontario preterintenzionale, aggravato da futili motivi e dalla violenza estrema ingiustificata compiuta con consapevolezza su una persona più debole. I protagonisti della vicenda giudiziaria, sono principalmente quattro, i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, e i due amici Mario Pincarelli e Francesco Belleggia.

Questi ultimi due, stanno scontando la pena rispettivamente di 21 e 23 anni per concorso in omicidio, dopo che i giudici hanno stabilito che avrebbero avuto un ruolo più marginale. Pincarelli, all’epoca 22enne, era stato coinvolto in un altro caso dopo aver picchiato un vigile urbano che gli aveva chiesto di indossare la mascherina durante la pandemia. Mentre a Belleggia, pur ammettendo di aver iniziato la rissa, sono stati concessi gli arresti domiciliari per le attenuanti di non aver colpito direttamente Willy.

Morte Willy Monteiro Duarte, chi sono i fratelli Bianchi, i precedenti e il processo per omicidio

Un ruolo decisivo nella morte di Willy Monteiro Duarte, come stabilito da numerose testimonianze e ricostruzioni, è stato attribuito ai fratelli Marco e Gabriele Bianchi. Due personaggi molto noti negli ambienti della movida locale in quanto, come hanno confermato i ragazzi che erano presenti durante il pestaggio, non erano estranei ad altre vicende violente. Alcuni li avevano definiti “picchiatori professionisti“, perchè sfruttavano la forza fisica e la conoscenza delle arti marziali proprio per intervenire durante le liti e picchiare o organizzare vere e proprie spedizioni punitive. Entrambi, all’epoca del fermo, avevano già numerosi precedenti penali, non solo per lesioni ma anche per spaccio di droga.

Come sospettarono gli investigatori, i Bianchi erano dediti ad attività criminali, con guadagni che permettevano loro di mantenere un alto tenore di vita, che altrimenti non avrebbero potuto permettersi visto che risultavano disoccupati. Fece discutere inoltre la notizia, resa nota dalla stampa, sul reddito di cittadinanza, che la famiglia continuava a percepire nonostante i guai giudiziari. Nell’ultimo processo d’appello, tenutosi a marzo 2025 la sentenza per Marco e Gabriele è stata rispettivamente di 28 anni di carcere e ergastolo, riconoscendo ad uno di loro le attenuanti generiche che hanno permesso di ridurre la pena.