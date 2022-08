Fratelli Caputo/ Anticipazioni 24 agosto: Nino e Alberto si riavvicinano (replica)

Fratelli Caputo, anticipazioni terza puntata in replica 24 agosto

Le anticipazioni della terza puntata in replica di Fratelli Caputo, in onda il 24 agosto su Canale5, svelano che l’arrivo di Franca, la madre di Alberto, sconvolgerà e non poco gli equilibri in casa. Tra lei e Agata non scorre buon sangue, quindi inizialmente i due fratellastri cercheranno il modo per far sì che le donne non si incontrino. Il loro piano non va come sperato perché Franca arriva prima del previsto e lo scontro con Agata è quindi inevitabile. Nino e Alberto sotterreranno temporaneamente l’ascia di guerra quando scopriranno qualcosa sul loro passato…

E in effetti, la signora Agata svelerà loro che Calogero tanti anni prima le aveva chiesto di tornare in Sicilia, ma lei aveva rifiutato la sua offerta. Nino e Alberto si trovano ad affrontare delle verità dolorose e si rendono conto di essere stati ingannati dalle loro rispettive madri. Ciò provoca un riavvicinamento tra i due, ma la tregua sarà breve.

Fratelli Caputo, anticipazioni: Alberto rischierà la sua vita?