Fratelli Caputo/ Anticipazioni puntata 17 agosto: arriva Red Canzian dei Pooh (replica)

Fratelli Caputo, anticipazioni seconda puntata in replica 17 agosto: Red Canzian dei Pooh guest star

Continua l’appuntamento con le repliche di Fratelli Caputo, la miniserie di Canale5 andata in onda a fine 2020. Stasera 17 agosto sarà trasmessa la seconda puntata. Secondo le anticipazioni, la città di Roccatella si mobilita per trovare i fondi necessari per aiutare una scuola a ricostruire il proprio soffitto, dopo che un crollo l’ha completamente distrutto. Patrizia deciderà di agire in prima persona e di farsi carico dell’organizzazione.

Nino, invece, valuta la possibilità di un testimonial importante e finge di conoscere Red Canzian, l’ex dei Pooh (che partecipa come guest star alla puntata nel ruolo di sé stesso), convinto che l’idea possa attirare quante più persone a donare soldi per aiutare la scuola. Nino, però, non sa che il cantante si trova proprio nei dintorni del piccolo borgo. Le bugie del Caputo rischiano di venire alla luce quando Patrizia incontrerà proprio Rez Canzian per puro caso…

Fratelli Caputo, anticipazioni puntata in replica 17 agosto: il piccolo Giacomo risolve la situazione!

Le anticipazioni della seconda puntata in replica di Fratelli Caputo svelano inoltre che Nino si troverà nei guai e dovrà risolvere la situazione: lui ha finto di conoscere Red Canzian, e ora sarà un problema. Patrizia infatti gli dice che l’ex Pooh è nei paraggi di Roccatella, e cercherà di convincere il cognato (scoprendo nel frattempo che lui le ha mentito) ad incontrarlo per chiedergli di partecipare alla serata di beneficienza.

Cosa fare? Ci penserà il piccolo Giacomo a risolvere il problema, parlando con lo zio Nino. La serata si risolverà nel migliore del modi con Red Canzian che accetterà di cantare all’evento di beneficenza. L’occasione sarà utile anche per Andrea, nipote di Nino, di poter vivere per una serata il suo sogno di diventare cantante: infatti il giovane avrà l’opportunità di duettare proprio con Red Canzian.

