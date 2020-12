Fratelli Caputo/ Anticipazioni puntata oggi, 30 dicembre: Red Canzian guest star

Fratelli Caputo, anticipazioni puntata oggi, 30 dicembre

Tutto è pronto per il ritorno in onda della premiata coppia formata da Nino Frassica e Cesare Bocci, i nuovi Fratelli Caputo. Contro ogni pronostico, la fiction Mediaset è tornata a sorridere dopo il flop de Il Silenzio dell’Acqua 2 e proprio grazie a due volti macina ascolti di casa Rai. Da una parte il meglio di Don Matteo, dall’altra la spalla di Montalbano, insieme? Successo assicurato e così è stato visto che la prima puntata ha portato a casa un ottimo 15% di share, un miraggio per le fiction di Canale5 in questi ultimi anni. La corsa alla poltrona dei due fratellastri tornerà in onda oggi, 30 dicembre, a partire dalle 21.30 circa con la seconda puntata in cui le risate sono assicurate così come i colpi bassi che le due famiglie saranno disposte a lanciare per colpire i loro nemici. Ma quali saranno i temi della loro campagna elettorale e cosa succederà in questa seconda puntata della fiction?

Red Canzian guest star della nuova puntata di Fratelli Caputo

Fratelli Caputo riparte proprio dalla guerra dichiarata tra Nino e Alberto. A metterli di nuovo in competizione ci penserà il crollo del soffitto di una scuola che diventa l’occasione di scontro ma, soprattutto, di una serata di beneficenza per raccogliere fondi per la ricostruzione. Patrizia si offre di farsi carico dell’organizzazione dell’evento e subito si pensa ad un volto noto che possa dare valore a tutto e così Nino finge di conoscere Red Canzian ma non sa ancora che l’ex dei Pooh è già nei paraggi e che Patrizia lo spingerà ad incontrarlo per chiedergli di partecipare alla serata. In soccorso dello zio arriverà il piccolo Giacomo che con uno stratagemma riuscirà a spingere lo zio a parlare con Red e lui alla fine accetterà di cantare alla serata di beneficenza, ma sarà davvero così facile per loro organizzare tutto? Alberto starà fermo a guardare mentre il fratello gli passerà davanti?



© RIPRODUZIONE RISERVATA