Fratelli Caputo/ Anticipazioni puntate 10 e 17 agosto in replica: le avventure di Nino e Calogero

Fratelli Caputo in replica su Canale 5: anticipazioni puntata 10 agosto 2022 e streaming

Torna in replica la fiction Fratelli Caputo su Canale 5 da oggi 10 Agosto alle 21:20. Ogni settimana Canale 5 riproporrà in prima serata la prima e unica stagione della fiction composta da quattro puntate, che vede protagonisti principali Nino Frassica e Cesare Bocci.

Qual è la trama della prima puntata in onda questa sera? In un piccolo borgo siciliano a pochi metri dal mare, Roccatella, abitano da sempre Nino Caputo (Frassica), insieme alla madre Agata (Aurora Quattrocchi). Nino Caputo è un impresario artistico. Calogero Caputo, che era sindaco di Roccatella, ha abbondonato entrambi anni fa. Nel corso di un viaggio di lavoro a Milano, infatti, Calogero perse la testa per Franca (Anna Teresa Rossini), con cui costruì una famiglia. Dalla relazione nacque Alberto (Bocci) che decide di andare nel paese d’origine del padre e di candidarsi a sindaco del paese seguendo le orme del padre. Ricordiamo, per chi vuole vedere la puntata in streaming, che è già disponibile su MediasetInfinity, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Fratelli Caputo, le anticipazioni della prossima puntata del 17 agosto

La seconda puntata di Fratelli Caputo andrà in onda in replica su Canale 5 il 17 Agosto alle 21:20. Cosa accadrà nel prossimo appuntamento? Il crollo del soffitto di una scuola è l’occasione per organizzare una serata di beneficenza con lo scopo di raccogliere fondi per la ricostruzione. La moglie di Alberto, Patrizia (Sara D’Amario), si occupa allora dell’organizzazione della serata.

Valutando la possibilità di un testimonial importante, Nino (Nino Frassica) finge di conoscere Red Canzian per ingaggiare un testimonial rilevante. Ma Nino, per sua sfortuna, non sa che l’ex Pooh si trova proprio dalle sue parti e che Patrizia spingerà per incontrarlo e chiedergli di partecipare alla serata. La spinosa situazione verrà sbrogliata da Giacomino (Riccardo Antonaci), imbeccato dallo zio Nino con, Red Canzian che accetta di presenziare e cantare alla serata di beneficenza.

