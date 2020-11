Fratelli di Dayane Mello / Infanzia difficile, così la sorella ha fatto loro da madre

Forse non tutti sono al corrente del fatto che Dayane Mello abbia cinque fratelli. La modella aveva raccontato a Verissimo la storia della sua infanzia, particolarmente difficile e dolorosa, vissuta appunto assieme ai cinque fratelli, lasciati in solitudine da una madre molto assente che li avrebbe abbandonati. Sul loro rapporto non si hanno moltissime informazioni, Dayane Mello ha sempre tenuto un certo riserbo, magari stasera potrebbe sciogliersi sull’argomento, nel caso in cui Alfonso Signorini dovesse indagare nel corso della puntata del Grande Fratello VIP. Dalla sua biografia emergono gli screzi con la madre, che dopo averla partorita ha deciso di abbandonarla insieme ai fratellastri. Così quando Dayane è cresciuta si è rimboccata le maniche e – a suo malgrado – ha indossato i panni non solo di sorella, ma anche di madre.

Dayane Mello e i suoi 5 fratelli, quali rapporti oggi?

A rendere meno traumatico il periodo legato all’infanzia, il ritorno a casa del padre, che ha riportato equilibrio e stabilità nella vita della giovane. Tra la mamma di Dayane e la modella non sembrano esserci rapporti, mentre coi fratellastri il legame sarebbe rimasto intatto. Chissà che non possa arrivare qualche sorpresa in puntata, con Dayane Mello che si è sembra rivelata molto sensibile a certe tematiche.



© RIPRODUZIONE RISERVATA