Fratelli d’Italia eletti e preferenze Elezioni Umbria 2019/ Consiglieri e seggi: nomi

Fratelli d’Italia conferma la crescita attribuitale dai sondaggi e fa doppia cifra alle Elezioni Regionali in Umbria. Il partito di Giorgia Meloni ha raccolto 43.443 voti, che corrispondono al 10,40 per cento delle preferenze. Un risultato straordinario, se consideriamo il precedente, ma nella sostanza cambia poco all’interno del Consiglio regionale, perché FdI passa da un consigliere eletto nel 2015 a due seggi. Una crescita dirompente a livello di voti, ma graduale per quanto riguarda la presenza appunto nel Consiglio regionale. I risultati sono definitivi, ma non lo sono ancora i dati relativi alle preferenze raccolte dai singoli candidati. Ma con 981 sezioni scrutinate su 1005 è già possibile fare una previsione in merito ai due consiglieri che occuperanno altrettanti seggi a nome di Fratelli d’Italia. Marco Squarta ha raccolto 5.961 voti finora, mentre Eleonora Pace è a quota 3.890 preferenze. Più distaccate Michela Sciurpa ed Elena Proietti, che sono invece vicine tra loro per quanto riguarda i voti raccolti: 2.571 preferenze la prima, 2.465 l’altra.

FRATELLI D’ITALIA, CONSIGLIERI ELETTI E PREFERENZE NEL 2015

Tenendo conto delle precedenti Elezioni Regionali in Umbria, quelle del 2015, possiamo dunque parlare di una conferma per Marco Squarta. Fu candidato anche quattro anni fa, quando raccolse 3864 voti. Quindi raffrontando i risultati, sebbene quelli del 2019 siano ancora parziali, è evidente la crescita nel gradimento riscosso, ma stavolta non sarà l’unico consigliere regionale di Fratelli d’Italia in Umbria. Per quanto riguarda i risultati del partito, Fratelli d’Italia che aveva ancora la denominazione con Alleanza Nazionale, riscosse il 6,23 per cento delle preferenze, grazie a 21.931 voti. Sono dunque raddoppiate quest’anno e così è raddoppiato il numero dei seggi e dei relativi consiglieri che andranno a comporre il Consiglio regionale umbro. All’epoca il partito di Giorgia Meloni sostenne con la coalizione di centrodestra Claudio Ricci, che però non riuscì a vincere la sfida con Catiuscia Marini. Raccolse infatti il 39,27 per cento dei voti, per 146.752 preferenze. Una percentuale comunque superiore a quella raccolta quest’anno dalla coalizione di centrosinistra con M5s.



