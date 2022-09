Fratelli d’Italia, eletti FdI Elezioni 2022/ Risultati seggi Camera e Senato: nomi e preferenze

Con 56.153 sezioni scrutate su 61.417, quindi con lo spoglio delle Elezioni Politiche 2022 che sta per concludersi, i risultati si vanno definendo ed è possibile già affrontare il discorso eletti Fratelli d’Italia (FdI) alla Camera e al Senato. Quelli disponibili al momento sono risultati non ancora definitivi, ma si può giù affermare con certezza che FdI è il primo partito in Italia. Alla luce del suo 26,39%, il partito di Giorgia Meloni avrebbe 123 eletti alla Camera, 71 invece al Senato.

Per quanto riguarda i primi nomi ufficiali degli eletti Fratelli d’Italia (FdI), ci sono coloro che hanno vinto la sfida agli uninominali. Al momento i sicuri del loro posto sono Monica Ciaburri (collegio uninominale Piemonte 2 U05 Cuneo), Andrea Delmastro Delle Vedove (Piemonte 2 U03 Vercelli), Tommaso Foti (Emilia Romagna U01 Piacenza), Silvio Giovine (Veneto U04 Bassano del Grappa), Mauro Malaguti (Emilia Romagna U09 Ferrara), Mariangela Matera (Puglia U03 Andria), Walter Rizzetto (Friuli Venezia Giulia U02 Udine), Fabrizio Rossi (Toscana U01 Grosseto), Alice Buonguerrieri (Emilia-Romagna – U08 Ravenna), Daniela Dondi (Emilia-Romagna – U04 Modena).

FDI: I CANDIDATI ALLE ELEZIONI POLITICHE 2022

Manca pochissimo per conoscere i risultati definitivi delle Elezioni Politiche 2022 con tutti gli eletti, le preferenze e i relativi seggi ed eletti Fdi (Fratelli d’Italia) di Giorgia Meloni potrà ottenere dopo lo spoglio concluso delle votazioni di ieri. Tra collegi plurinominali e collegi uninominali, i nomi dei candidati eletti al prossimo Parlamento nelle file di Fratelli d’Italia (FdI) hanno visto molte conferme – tutti i parlamentari uscenti – ma anche qualche novità degna di nota.

Tra i candidati destinati con buone possibilità di essere eletti Fratelli d’Italia (FdI) segnaliamo la leader Giorgia Meloni, in corsa in cinque collegi: Abruzzo, Lazio, Lombardia, Puglia e Sicilia. Tra i nomi di spicco segnaliamo Marcello Pera (capolista per il Senato in Campania), l’ex sottosegretaria alla Salute Eugenia Roccella, l’ex magistrato Carlo Nordio, il democristiano Gianfranco Rotondi e l’ex prefetto di Roma Giuseppe Pecoraro. E ancora, l’ex ministro Giulio Terzi, l’ex governatore siciliano Nello Musumeci e l’eurodeputato Raffaele Fitto. Onnipresenti i collaboratori più stretti della Leader: dalla Santanchè a La Russa, passando per Montaruli e Lucaselli. Per sapere la lista completa di tutti i candidati di FdI nei seggi in Parlamento alle Elezioni 2022 è possibile consultare questo link aggiornato; in alternativa è in funzione il link fornito dal Ministero dell’Interno sul portale di “Eligendo” con la lista di tutti i candidati uninominali/plurinominali/estero per Camera/Senato.

NOMI ELETTI FDI ALLE ULTIME ELEZIONI: PREFERENZE E SEGGI

Con i risultati delle Elezioni Politiche 2022 in arrivo si scoprirà se l’obiettivo fissato dalla leader di FdI, Giorgia Meloni, sarà stato ottenuto oppure no, anche in relazione agli eletti di Fratelli d’Italia. La compagine di centrodestra ha l’ambizione di essere il primo partito del Paese, ma una cosa è certa: sarà di gran lunga superato il risultato ottenuto alle elezioni del 4 marzo 2018. All’epoca, Fratelli d’Italia raccolse il 5% alla Camera e il 4,26% al Senato. Il partito riuscì a ottenere 32 seggi alla Camera (13 maggioritario, 19 proporzionale) e 18 seggi al Senato (11 maggioritario, 7 proporzionale).

50 parlamentari in tutto, con diversi big eletti con Fratelli d’Italia (FdI). Oltre alla leader Giorgia Meloni – seggio alla Camera – citiamo i tanti profili di spicco: l’ex ministro Ignazio La Russa, Daniela Santanchè, Augusta Montaruli, Ylenia Lucaselli. E ancora Giovanni Donzelli, Francesco Lollobrigida e Adolfo Urso. A questo link è possibile ripercorre tutti i deputati uscenti eletti alla Camera; qui invece tutti i nomi dei senatori eletti da FdI.











