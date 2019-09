Fratelli d’Italia-Lega in piazza contro il Governo/ Tra sovranisti e ‘saluti romani’

Dentro alla Camera dei Deputati parla il Premier Conte e in serata ci sarà il primo voto di fiducia del Governo Pd-M5s-LeU, qualche metro fuori in piazza Montecitorio va invece in scena la manifestazione di protesta convocata da Fratelli d’Italia e seguita anche dalla Lega di Matteo Salvini. Giorgia Meloni chiuderà gli interventi nella “piazza tricolore” con la viva presenza degli attivisti di FdI, del Carroccio ma anche di cittadini “semplici” che si dicono scontenti del nuovo Governo di sinistra nato al Quirinale. «In nome del popolo sovrano. No al patto della poltrona», è lo slogan della piazza dove non ci sono simboli dei partiti e dove il sovranismo viene elevato all’ennesima potenza contro “l’europeismo” del nuovo Governo “Ursula”. Non sono mancate le polemiche visto che alcuni manifestanti sono stati bloccati dalle forze dell’ordine in via del Vicario e in via del Corso, dove sono collocate le transenne, mezze sfondate dagli attivisti, che delimitano piazza Colonna. Poco dopo, durante la celebrazione dell’Inno di Mameli sono spuntati anche alcuni saluti romani di stampo fascista, con l’intervento immediato anche qui delle forze dell’ordine.

FDI-LEGA IN PIAZZA: IL CENTRODESTRA DIVENTA SOVRANISTA?

Ci sarà anche il Governatore della Liguria Giovanni Toti mentre Forza Italia ha preferito non partecipare, dando adito a diverse interpretazione che riconducono tutte ad una frattura interna del Centrodestra, con Berlusconi “tentato” di coalizzarsi con il possibile nuovo partito di Renzi per un “nuovo” centro alternativo alla sinistra e alla destra sovranista. Verso le 11, quando Conte iniziava a prendere parola alla Camera, sono saliti sul palco Giorgia Meloni e Matteo Salvini: «Continuate a stare con noi, riempiamo tutte le strade» ha iniziato la leader FdI, seguita poi dall’ex Ministro «I parlamentari chiusi dentro il palazzo perdono onore e dignità. Un pensiero a quei giornalisti che dicono che in piazza non c’è nessuno. Servi dell’informazione». «Renzi, Di Maio, fuori dai cogl…, il popolo vuole libere elezioni», si sente gridare in tutta la piazza, con il programma che procederà fino nel pomeriggio con interventi, playlist musicali e attacchi al Premier Conte «buffone», urlano dalla piazza sovranista. Oggi nasce il Governo Conte-bis, ma forse anche un nuovo soggetto: il “nuovo” Centrodestra alquanto più simile ad una destra sovranista.

