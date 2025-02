Chi sono i fratelli di Edoardo Bennato: hanno formato il trio Bennato

Agli albori della carriera Edoardo Bennato, noto cantante napoletano e riconosciuto come uno degli artisti italiani più amati, formava un curioso trio con i fratelli Eugenio e Giorgio. Nella Napoli degli anni 50′ i tre, Edoardo, Eugenio e Giorgio Bennato decisero di mettere in piedi un trio speciale, seguendo la loro passione per il rock’n roll e provando a dare vita a un qualcosa di diverso sul piano musicale.

E i tre decisero all’inizio della loro carriera, nel 1958, di dividersi i compiti, Edoardo canta e suona la chitarra, il fratello Eugenio suona la fisarmonica, mentre Giorgio le percussioni, iniziano la loro carriera per le vie di Napoli, anche se non ottengono la risonanza sperata fin da subito, il successo nazionale arriva lentamente, nonostante un tentativo anche di far colpo in Sudamerica, quando i tre fratelli Bennato si esibiscono in una mini crociera in Venezuela.

Fratelli Edoardo Bennato, lo scioglimento della band

Dopo i primi tre anni di carriera vissuti l’uno al fianco dell’altro, i fratelli Bennato decidono di sciogliersi, nel 1961 intraprendono percorsi differenti dal punto di vista artistico. Edoardo Bennato diviene un rocker a tutti gli effetti, Eugenio si avvicina alla musica popolare, Giorgio inizia a lavorare come tecnico del suono. La carriera di Edoardo Bennato prende poi una piega che conosciamo tutti, diventando uno dei cantautori italiani più apprezzati e capace di vivere alla grande i suoi anni nella musica.

Nel 2017 arriva però un lieto evento, i fratelli Edoardo Bennato decidono di riunirsi tutti insieme per dare vita a una reunion speciale, incidono la canzone Domani, scritta dall’amico Gino Magurno. Nel 2024 è arrivata purtroppo la notizia della scomparsa di Giorgio a causa di un infarto, come annunciato dai due fratelli, nonostante fosse quello rimasto più lontano dalle scene non era stato dimenticato dai fan.

