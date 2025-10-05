Fratelli Gianni Sperti, chi sono: dalla sorella Cinzia a Luciano. "Sono la mia famiglia"

Dei fratelli Gianni Sperti ha parlato in alcune occasioni in passato, facendo luce sulla parte di famiglia meno nota ma che è sempre stata fondamentale per l’ex volto di Uomini e donne. In particolare il rapporto tra Gianni Sperti e la sorella Cinzia, della quale più volte ha speso parole speciali nel corso della vita. Fin da piccoli i due si sono avvicinati al mondo della danza con una passione congiunta e questo ha contribuito anche a rafforzare il loro rappporto, andato avanti fino al giorno d’oggi e che vede Gianni e Cinzia sempre molto uniti in ogni fase della vita. Proprio dopo la fine del matrimonio tra Gianni Sperti e Paola Barale, il volto di Uomini e donne ha confidato di aver trovato pieno supporto tra le braccia della sorella Cinzia, la sua migliore amica ancora prima di tutto il resto.

Dei fratelli di Gianni Sperti si hanno meno informazioni su Enzo e Luciano, anche se sappiamo che il primo vive al nord nella zona di Como, mentre l’altro in provincia di Varese.

Fratelli Gianni Sperti, il retroscena sulla sorella Cinzia

Riavvolgendo il nastro della vita e parlando dei fratello Gianni Sperti ha raccontato un episodio che ha visto protagonista sua sorella Cinzia: “Mi iscrissi con mia sorella Cinzia a una scuola di rock and roll e partecipai, vincendo, a vari campionati.

Poi un giorno, quella scuola chiuse e io rimasi a piedi fino a quando mia sorella non arrivò a casa e disse: ‘Hanno aperto una scuola di danza moderna a Pulsano. Mamma iscrivimi’ l’episodio raccontato qualche tempo fa nel salotto di Verissimo. Vedremo se anche questa volta Gianni Sperti tornerà a parlare del rapporto con i fratelli ai quali è sempre molto legato.