Fratelli Karol Maria e Gabriel Chiappetta, finalisti Ballando con te/ La passione e..

Karol Maria e Gabriel Chiappetta sono i fratelli finalisti di Ballando con te. Hanno rispettivamente 16 e 12 anni, condividono da quando sono nati la passione per la danza e ben presto hanno deciso di “unire le forze” per raggiungere il loro più grande sogno. Con talento e passione sono arrivati di fronte ai giudici di Ballando con Te, il programma interno di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Grazie a un’esecuzione praticamente perfetta i due fratelli hanno compiuto passi avanti importanti, arrivando fino alla finale di questa sera.

Ballando con le Stelle: pagelle semifinale/ Morgan spiazzato dalla figlia Lara. Finalisti? C'è la Gascoigne!

Fratelli Karol Maria e Gabriel Chiappetta tra i finalisti di Ballando con te

Questa sera i due fratelli avranno la possibilità di danzare in prima serata su Rai1 davanti a milioni di telespettatori. In palio la vittoria del concorso, ambito però da altri finalisti altrettanto validi e accreditati. Tra gli avversari di Karol Maria e Gabriel Chiappetta figurano infatti Nicole Murvana e Alessandro Romano, i Waackin’Fever e Brenda Gozzoli, la talentuosissima figlia di Sara di Vaira. Quattro concorrenti ed un solo posto per poter essere chiamati campioni: chi avrà la meglio?

LEGGI ANCHE:

Bianca Gascoigne e Simone in finale, Ballando con le stelle 2021/ "E' la migliore!"Alvise Rigo rifiuta di ballare con sua mamma/ Salta la sorpresa, gelo in studio e..

© RIPRODUZIONE RISERVATA