L'allarme dal capo Imam di Francia: “Italia e Ue rischiano di essere sottomessi dal fondamentalismo islamico dei Fratelli Musulmani”. Ambiti e scenari choc

L’ALLARME CHE ARRIVA DALL’ISLAM MODERATO IN FRANCIA: “ITALIA E OCCIDENTE STIANO ATTENTI ALLA FRATELLANZA MUSULMANA”

Se qualche mese fa era stato l’allora Governo Attal (poi caduto nell’estate 2024 dopo i pessimi risultati delle Europee per Macron) ora è un report degli 007 di Francia a far tremare l’Occidente, Italia compresa: c’è un fortissimo pericolo di una radicalizzazione ulteriore del fondamentalismo islamico, con un futuro non troppo lontano che dalla Francia alla Germania, Roma compresa, riporti il terrore nel cuore dell’Europa. Commentando l’ultimo dossier dell’intelligence francese con “Il Tempo” è il capo degli Imam di Francia, Hassen Chalghoumi, a mettere sull’allarme per il concreto pericolo che le democrazie occidentali corrono con l’Islam politico e, in particolare, i Fratelli Musulmani.

Se nei prossimi anni i Governi occidentali non reagiranno con forza e atti concreti, spiega il Presidente della Conferenza degli Imam francesi, si rischia di fare la stessa fine di Belgio e della stessa Parigi “multiculturale”: «L’Islam politico e i fratelli musulmani sono vogliono sottomettere gli Stati democratici». Per farlo da abili strateghi, aggiunge Chalghoumi, negli anni hanno imparato a collaborare con i Paesi europei per entrare nelle istituzioni e nel tempo sorpassare limiti, «abbattendo le barriere democratiche».

L’Italia in particolare, rileva il capo Imam parigino, rischia forte con immigrazione incontrollata, moschee e finti centri culturali: ma anche tramite lo sport, l’educazione da “gestire” e i vari corsi sparsi tra le ali più radicali dei musulmani, «un intero sistema che si muove nel silenzio facendo una battaglia culturale che vuole sostituirsi allo Stato». Col tempo il passaggio verso la politica – ovvero con un partito, o più, a carattere fortemente islamista – potrebbe essere imminente: per questo l’invito del presidente degli Imam francesi è quello di vietare le preghiere per strada così come la regolamentazione stretta di tutte le moschee.

IL PROGETTO CHOC DELL’ISLAM POLITICO (ANCHE A SCUOLA): LA REPLICA DELLA LEGA CON LA PROPOSTA DI SASSO

Altri consigli “spassionati” dal capo degli Imam musulmani di Francia è che si tenda a non far sorgere luoghi di culto senza alcuna regola o controllo dello Stato, magari anche impostando la responsabilità fisica e morale dei vari comportamenti dei fedeli alla tale associazione islamica così da evitare che i rappresentanti religiosi eccedano con atti e prediche contro cristiani, ebrei o semplicemente contro lo Stato italiano.

Il concetto basico ma assai inquietante che arriva da Parigi è che se non si ha una vera consapevolezza di quale sia l’obiettivo radicato alla base dell’Islam politico e dei Fratelli Musulmani – ovvero il desiderio di conquista e sottomissione – «ecco allora sarete tutti conquistati». Fondamentale in tal senso è intervenire con tempismo sull’immigrazione dall’estero, dato che è il canale privilegiato per diffondere il fondamentalismo islamista in Italia e nel resto dell’UE, e non bisogna attendere un attentato come avvenuto in Francia e Belgio per agire.

L’imam Chalghoumi sempre al “Tempo” confida di avere comunque fiducia nell’operato del Governo Meloni e del Ministro Piantedosi, fin qui tra i più netti nel contrastare l’islamismo politico tra i vari partner europei, così come i flussi irregolari di migranti: «la Premier è bravissima», conclude il Capo degli Imam, ma dietro di lei vi è un’Europa purtroppo ancora «immobile che se non combatte l’Islam radicale si sveglierà sottomessa».

Addirittura, secondo il capo religioso musulmano, gli obiettivi di “integrazione” per la conquista sono sottili e molto inquietanti: dalla cultura fino alle scuole, dove i progetti dei Fratelli Musulmani è quello di impartire un lavaggio del cervello ai più piccoli (con insegnamenti coranici e precetti «che contrastano i valori di molti nostri Paesi islamici»).

In tal senso l’Imam ringrazia la Lega e le sue iniziative di “anti-islamizzazione” applicate al mondo della scuola, «le scuole devono essere controllate perché sono covo di fondamentalismo»: il capogruppo della Commissione Istruzione alla Camera, Rossano Sasso, rilancia gli allarmi dell’imam Chalghoumi e rivendica l’urgenza di una proposta legislativa come quella del Carroccio contro «l’islamizzazione strisciante».