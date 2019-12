Fratelli Unici, Rai 1/ Cast e trama del film con Raoul Bova (oggi, 4 dicembre 2019)

Fratelli Unici in onda su Rai 1 oggi, 4 dicembre 2019. Il lungometraggio in esame può essere considerato come una commedia. Gli attori protagonisti sono Carolina Crescentini, Raoul Bova, Luca Argentero e Miriam Leone. L’anno di uscita di questa commedia è il 2014 e il suo regista si chiama Alessio Maria Federici. Le musiche del film in questione sono state scritte da Umberto Scipione. Quest’ultimo è un pianista e direttore d’orchestra molto famoso. Costui è celebre per aver realizzato le colonne sonore dei film Benvenuti al Sud, Si accettano miracoli e del principe abusivo. In questa pellicola recitano appunto Bova ed Argentero. Il primo ha lavorato in altri lungometraggi, come Immaturi e Scusa ma ti chiamo amore. Luca Argentero invece ha fatto parte del cast delle pellicole Saturno Contro e Lezioni di cioccolato.

Fratelli Unici, trama del film

In Fratelli Unici si parla di Francesco e Pietro che, pur essendo fratelli, avrebbero voluto essere dei figli unici. Pietro è un medico molto preparato, ma ha un matrimonio fallito alle spalle. Francesco invece fa la controfigura nei film d’azione e non si è mai innamorato. A causa di un incidente improvviso, il dottore perde la memoria e incomincia a comportarsi come un bambino di circa 4 anni. Pietro non si ricorda dunque delle persone a lui care e non riesce a compiere alcune semplici azioni, come ad esempio farsi il bidet. La ex sposa dell’uomo non vuole prendersi cura di lui, in quanto sta per convolare a nozze con Gustavo. Francesco, allora, decide di occuparsi per la prima volta del fratello, ospitandolo nella sua casa. La convivenza tra i due uomini è molto difficile. Inoltre, la vicina di casa di Francesco, che è la bella Sofia, non sopporta proprio il modo con cui l’uomo si prende cura del fratello. Probabilmente il ragazzo si comporta male con Pietro, in quanto lui non ha mai conosciuto l’amore. Ad un certo punto Pietro, uscendo di casa, si innamora perdutamente di una ragazza sconosciuta. Il medico comprende così, che chi si è dimenticato tutto, non scorda mai le persone che ha amato veramente. La donna che Pietro ha incontrato, infatti, è la sua ex moglie. Successivamente Francesco e Sofia cercano di far uscire il medico con altre ragazze, allo scopo di distrarlo. Pietro, però, con l’aiuto della figlia Stella, tenterà di riconquistare Giulia.

Il trailer di Fratelli Unici





© RIPRODUZIONE RISERVATA