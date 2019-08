Fratelli unici/ Su Rai 1 il film con Raoul Bova e Luca Argentero (27 agosto 2019)

Fratelli unici, film del 2014 diretto da Alessio Maria Federici, andrà in onda su Rai 1 il 27 agosto, alle ore 21.25. Si tratta di una commedia divertente e appassionante, il cui cast annovera diversi nomi famosi: i due protagonisti, Pietro e Francesco, sono interpretati rispettivamente da Raoul Bova e Luca Argentero, volti celebri della televisione e del cinema italiano. Entrambi sono conosciuti per numerosi film di successo, tra cui La finestra di fronte e La scelta per Bova, A casa nostra e Saturno contro per Argentero. Fratelli unici vede la partecipazione anche di Carolina Crescentini, nel ruolo di Giulia, e di Miriam Leone in quello di Sofia. L’opera in oggetto è promossa dalla casa 01 Distribution, ed è molto apprezzata per la colonna sonora di Umberto Scipione. Quest’ultimo ha composto le soundtrack di Benvenuti al sud e Benvenuti al nord.

Fratelli unici, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Fratelli unici. Il lavoro di Federici racconta la storia di Pietro e Francesco, due fratelli le cui vite, all’inizio, procedono in maniera nettamente separata. Il primo è un medico famoso, il secondo uno stuntman e scapolo convinto. Quando, però, Pietro viene coinvolto in un incidente e perde la memoria, Francesco è costretto ad accoglierlo in casa propria per accudirlo: l’ex moglie dello sventurato, Giulia, sta per risposarsi e non vuole essere soggetta a questo peso. I due fratelli, loro malgrado, sono costretti a trascorrere insieme le giornate, sotto lo sguardo vigile della vicina di casa di Francesco, Sofia. La vicenda procede tra momenti comici e tragici; una mattina, tuttavia, Pietro esce di casa e si imbatte in Giulia, la donna che ha amato. Pur non ricordandosi di lei se ne innamora di nuovo e cerca di conquistarla, mentre il rapporto tra Francesco e Sofia diventa sempre più stretto.

