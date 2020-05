Fratello agente scorta Borsellino/ “Zero fiducia nello Stato, Bonafede si dimetta”

Pubblicità

Sono parole di amarezza quelle di Luciano Traina all’agenzia Adnkronos, rilasciate oggi, 23 maggio, a esattamente 28 anni dalla strage del 1992 che costò la vita al giudice Falcone. Traina è il fratello di Claudio, l’agente che morì nella successiva strage di via D’Amelio, e che costò la vita a Paolo Borsellino: “Anche senza le limitazioni imposte dall’emergenza Covid-19 non avrei partecipato ad alcuna manifestazione – afferma – sono stanco delle solite passerelle, di promesse lunghe 28 anni, di vuote parole a cui non seguono mai fatti. Sa qual è la verità? – ha aggiunto – non ho più fiducia in questo Stato, uno Stato che resta sempre in debito verso chi ha dato la propria vita per il Paese”. Traina, con 40 anni di servizio nel corpo di polizia alle spalle, racconta di essere stanco di “subire ingiustizie”, e di essere stufo di “politici che vengono qui, nei luoghi in cui si fa memoria, dove sono morti i nostri familiari, e sfilano con le loro facce tristi come fossero loro le vittime. Seduti in prima fila a favore di telecamere e fotografi, vengono a stringerci la mano e a prenderci per i fondelli. E ora di dire basta a questa ipocrisia“.

FRATELLO AGENTE SCORTA BORSELLINO: “SCARCERAZIONE BOSS COME UCCIDERE DI NUOVO I NOSTRI CARI”

Parole che nascondo un profondo senso di insoddisfazione quelle di Traina, acuito dalle recenti scarcerazioni dei boss della mafia causa epidemia da coronavirus. “E’ stato come uccidere i nostri cari una seconda volta”, ha commentato, “Non parliamo di piccoli rapinatori, di ladri di autoradio, ma di uomini che hanno fatto la storia d’Italia all’inverso, di assassini, di stragisti, di persone che si sono macchiate di reati orrendi. Non posso credere che il ministro non fosse stato informato”. Bonafede ha superato la mozione di sfiducia, ma secondo Traina si sarebbe dovuto dimettere: “Dovrebbe fare un passo indietro, anche in segno di rispetto verso i familiari delle vittime di mafia”. Traina dice di non farsi più illudere dalla politica, dopo le promesse mai mantenute in quasi 30 anni: “Tutti i ministri della Giustizia che si sono succeduti in questi anni hanno promesso il loro impegno per fare luce sulle stragi ma sono passati 28 anni e queste promesse sono rimaste sempre tali”.



