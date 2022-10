Fratello Cristina Quaranta, com’è morto?/ Glioblastoma al cervello: la scoperta della malattia e il dramma

Cristina Quaranta racconta la malattia del fratello: “Morto per un glioblastoma al cervello”

Non sta vivendo un momento facile Cristina Quaranta nella Casa del Grande Fratello Vip. La scorsa diretta l’ha vista protagonista di un forte sfogo contro Nikita Pelizon che ha scoperchiato un vero e proprio vaso di Pandora. Un vortice di dolore scoppiato soprattutto al ricordo del fratello che Cristina ha perso due anni fa.

Non conosciamo il nome del fratello ma, da quanto raccontato da Cristina Quaranta, l’uomo ha iniziato improvvisamente a sentirsi male proprio nel giorno del compleanno dell’ex di Non è la Rai, finendo in ospedale. Dopo una serie di accertamenti è arrivata la drammatica diagnosi: tumore. La Quaranta ha specificato che la malattia era “un glioblastoma al cervello” che non ha dato scampo all’uomo. Si tratta di “una forma molto aggressiva di tumore che colpisce il sistema nervoso centrale, come fa sapere issalute.it.

Cristina Quaranta, il dramma della morte di suo fratello

Cristina Quaranta racconta quel momento come uno dei più bui della sua vita. Quella scoperta cambiò drasticamente la sua vita ma la famiglia fu vicina all’uomo sempre, fino alla fine dei suoi giorni, come raccontato dalla showgirl. Cristina ha ricordato suo fratello come un uomo sempre gioioso, allegro, divertente, pronto sempre a spendere una parola buona e regalare un sorriso ai suoi familiari. Un uomo che portava luce. La sua assenza è un macigno che fa male ancora oggi, motivo per il quale al Grande Fratello Vip Cristina ha avuto un durissimo sfogo ed è poi crollata in un pianto proseguito anche nei giorni successivi alla lite con Nikita in diretta al Grande Fratello Vip. Un dramma che la Quaranta potrebbe decidere di affrontare e approfondire nel corso della diretta di questa sera.

