Fratello di Blanco è morto?/ Dedica in “Blu Celeste”: “Saresti maggiorenne…”

Blanco aveva un fratello morto prematuramente? Questo è l’interrogativo già emerso in passato attorno al cantante e letteralmente riesploso sul web dopo la sua vittoria (in coppia con Mahmood) del Festival di Sanremo 2022 con il brano “Brividi“. Qual è, tuttavia, la ragione alla base di questo quesito? Essa va ricercata nel significato della canzone “Blu Celeste”, dedicata a una persona che, purtroppo, è venuta a mancare. Da tempo circola la “notizia” secondo cui il destinatario di quei versi in musica sarebbe stato il presunto fratello dell’artista, ma in realtà non è affatto così.

MAHMOOD E BLANCO VINCITORI SANREMO 2022, “BRIVIDI”/ “Senza parole ma felici!”

Il pezzo, come ha spiegato lo stesso Blanco dopo alcune interviste concesse in landa matuziana, è un tributo, un ultimo saluto, se preferite, a un suo caro amico deceduto alcuni anni fa. Non si trattava tuttavia di una semplice conoscenza, bensì di un giovane che Blanco considerava alla stregua di un suo parente, un fratello appunto. Costituiva un tassello importante della sua esistenza, della sua quotidianità, e con quel singolo ha voluto salutarlo a modo suo.

Blanco: "Ho lasciato la scuola, ecco perché"/ Vincitore Sanremo 2022: "Obiettivo..."

IL FRATELLO DI BLANCO È MORTO? ECCO IL VERO SIGNIFICATO DELLA CANZONE “BLU CELESTE”

A generare l’equivoco, evidentemente, è stato proprio questo legame speciale che c’era tra Blanco e quello che lui reputava “suo fratello” e, in tal senso, è davvero necessario effettuare questo chiarimento, proprio perché online e sui social media si sta diffondendo una vera e propria fake news sull’argomento.

Non sono moltissimi, poi, i dettagli di cui siamo in possesso circa la morte di questo giovane amico di Blanco, che avrebbe comunque avuto qualche anno in più di lui, come si evince da un passaggio di “Blu Celeste“, che recita: “Tu saresti maggiorenne/ Io ormai sono un sedicenne vado per i diciassette”. Durante le sue performance canore legate all’esecuzione di questa canzone, Blanco alza spesso gli occhi al cielo, per indirizzare un pensiero sentito al suo “fratello” che non c’è più.

Brividi, testo e significato canzone di Mahmood e Blanco/ Paura di sbagliare in amore

© RIPRODUZIONE RISERVATA