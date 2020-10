Fratello di Elettra Lamborghini sta male/ Ricovero all’ospedale, polmone collassato

Il fratello di Elettra Lamborghini sta male, ricovero all’ospedale a pochi giorni dal matrimonio di sua sorella e grande preoccupazione anche per i fan dell’artista. Mentre Elettra era in Cipro per il viaggio di nozze con Afrojack in Italia Ferruccio Jr veniva ricoverato. I due si erano visti proprio il 26 settembre scorso in occasione delle nozze quando il ragazzo sembrava stare decisamente bene. Proprio il giovane ha raccontato cosa gli era accaduto in una storia di Instagram, direttamente da una storia pubblicata su Instagram: “Non sono qui per il Covid-19, così non creo del panico. Ho solo avuto un PNX (pneumotorace con polmone destro collassato totalmente) per sei giorni e l’ho capito solo ieri nella mattinata. Ora però respiro e posso essere felice”.

Fratello di Elettra Lamborghini sta male, i sintomi sottovalutati

Proprio lo stesso fratello di Elettra Lamborghini ha raccontato di aver iniziato ad accusare alcuni sintomi che aveva sottovalutato ma che erano alla base della patologia che poi l’ha colpito. Va specificato che il problema da lui avuto può anche essere estremamente pericoloso, con la possibilità di degenerare addirittura alla morte. Il ragazzo per fortuna è fuori pericolo, ma non può dire di essersela vista bene. Ora si metterà alle spalle questo brutto momento con la ferma consapevolezza che se avesse aspettato ancora qualche giorno per farsi visitare i danni sarebbero potuti diventare permanenti.



