Fratello di Ema Stokholma/ Lei: “Abbiamo imparato ad esserci l’uno per l’altro”

Ema Stokholma a Ballando con le Stelle 2022 ha parlato del fratello. La conduttrice radiofonica è tra le protagoniste indiscusse dell’ultima edizione del dance show di successo di Rai1 dove ha conosciuto Angelo Madonia, il suo insegnante di ballo, a cui si è molta legata. Proprio la ragazza ha rivelato: “penso sempre che devo stare attenta, a me l’amore mi fa sentire debole, mi fa sentire che ho bisogno di un’altra persona… Lui si lascia più andare… io ho paura perché è come permettere ad un’altra persona di farmi stare male”. Le parole di Ema Stokholma sono riferite al suo partner di ballo con cui si è creata una bellissima sintonia.

Poi a sorpresa la conduttrice radiofonica ha parlato del fratello: “mio fratello mi segue e lo fa un po’ in silenzio…” che sta seguendo la sua avventura televisiva a Ballando con le Stelle. “Io e mio fratello ci siamo dovuti separare per anni ma poi è venuto in Italia e ci siamo riavvicinati” – ha detto la vj che per tantissimi anni ha dovuto vivere lontana da lui.

L’infanzia di Ema Stokholma non è stata facile. Separata dal fratello, solo molti anni dopo i due si sono ritrovati confrontandosi e parlando di quanto successo e dei problemi della mamma. “Abbiamo imparato ad esserci l’uno per l’altro, sempre, e c’è anche adesso. Lui è l’unico testimone di tutto perché io posso raccontare la mia storia, posso averla scritta, posso confidarla a chi dice di volermi bene ma lui è l’unico che sa tutto… Non mi vergogno di chiedere aiuto a mio fratello, so che posso” – ha detto la ex concorrente di Pechino Express che si sta raccontando di puntata in puntata nel dance show di Milly Carlucci.

Una vita difficile quella della conduttrice radiofonica che ha rivelato di soffrire anche di inappetenza: “il cibo è la cosa che più rimando nella mia vita, sono sotto peso da sempre e diventa sempre più un problema. Io da 38 anni per mangiare correttamente mi devo sforzare di pensarci, mettere la sveglia apposta e ritagliarmi il tempo perché il cibo è davvero la cosa che più rimando nella vita dando spazio ad altre attività”.











