Fratello di Greta Rossetti attacca Angelica e difende la sorella/ “Quella ce**a” web furioso

Fratello di Greta sbotta sui social e difende la sorella: cosa è successo

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello, Greta Rossetti ha avuto uno scontro infuocato con Angelica definendola “gatta morta”. Di contro, a difesa della fidanzata, è intervenuto Riccardo Romagnoli che ha risposto per le rime all’ex tenitrice: “Non accetto che una tentatrice di Temptation Island faccia la morale”.

Heidi Baci smonta la coppia Paolo e Letizia al Grande Fratello 2023/ "Non credo lei sia interessata..."

Questa frase ha fatto scattare il fratello di Greta che ha attaccato duramente Angelica su Tik Tok: “Allora ragazzi, premetto che io la puntata di ieri del Grande Fratello non l’ho nemmeno visto. Ho visto però dei post in giro. Cioè mi fa ridere tantissimo che il tipo di quella ce**a, Angelica o come cavolo si chiama abbia detto su mia sorella ‘non accetto critiche da una che ha fatto la tentatrice di Temptation Island’” afferma. E ancora: “Zio, ma la tua fidanzata ci sta provando con il fidanzato di quella che ha fatto proprio la tentatrice. Quindi cosa parli? Vabbè raga a me questo mondo non appartiene perché altrimenti sbotterei malissimo. E lo dico partendo dal fatto che a me dei reality non mi frega nulla. Però quando mi toccano mia sorella io parlo“.

Letizia Petris chiude con Paolo Masella?/ "Non provo i sentimenti che provi te adesso, mi appesantisci"

Fratello di Greta si difende dalle accuse: “Non volevo insultare nessuno”

L’intervento del fratello di Greta Rossetti, però, non è piaciuto ai social che hanno preso le distanze dal linguaggio usato dall’uomo. Arriva immediata la replica del diretto interessato che ribadisce: “Volevo chiarire questa cosa di ieri. Perché vi siete proprio sentiti toccati nell’anima perché io ho detto che lei è un ces*o. Voi non lo usate mai vero? “

E ancora: “Nel 2023 non è ormai una parla che si usa? Non è un modo di dire? Io non volevo insultare nessuno a me non interessa farlo. Però ce*sa è un modo di dire, perché se dico brutta è uguale. Non l’ho insultata, offesa o minacciata. Ragazzi anche meno. Poi io ho tutte donne in famiglia, ho due sorelle. Inoltre lavoro con le donne. Questi attacchi che mi fate non mi sfiorano per nulla“ conclude il fratello di Greta Rossetti. A difendere l’ex tenitrice dall’attacco di Riccardo Romagnoli anche Daniele De Bosis.

Massimiliano Varrese crolla al Grande Fratello: "Ho nostalgia di mia figlia"/ Il consiglio di Beatrice Luzzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA