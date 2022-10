Fratello di Nikita Pelizon, chi è?/ “Lasciò casa e per anni non l’ho più visto, né sentito”

Nikita Pelizon ha un fratello: chi è e i loro rapporti

Momento toccante per Nikita Pelizon nel corso della diretta del Grande Fratello Vip 2022 del 24 ottobre. Per lei c’è una bellissima sorpresa: l’incontro con il fratello. Di lui Nikita ha raccontato in un lungo post pubblicato a gennaio su Instagram, raccontando aspetti anche inediti della sua vita oltre che del loro rapporto.

“Non tutti sanno che, HO UN FRATELLO. – esordisce nel post accompagnato da foto della loro infanzia – Da piccola, i miei punti di riferimento erano principalmente due: i miei bambolotti e mio fratello, poi susseguiva mio padre Etc. Con mio fratello grazie alla poca differenza d’età, ho passato un’infanzia stupenda, sono cresciuta da maschiaccio e grazie a lui ho imparato ad andare in bici, giocare a calcio, essere complice e ad amare tantissimo.”

Nikita Pelizon e il distacco dal fratello

Nel suo racconto Nikita svela che non sono mancate le difficoltà anche nel loro rapporto: “A 13 anni, finì in una miny depressione quando lasciò casa e per anni non lo vidi più. A 18 anni cercammo di ricongiungerci ma nuovamente ci staccammo… Tanto da non avere entrambi il numero di telefono dell’altro. Dopo tanta autoanalisi nella prima pandemia, ho compreso che così non andava bene. Non mi stava bene. Non mi faceva bene.” Così conclude: “Il messaggio che voglio darvi oggi è: Analizzatevi, parlate e soprattutto, perdonate. Il perdono è un atto d’amore ed un impegno, è un “Ti amo, mi stai a cuore e scelgo di perdonarti, anche se la mia sensazione d’esser ferito può perdurare, non permetterò che quanto accaduto si frapponga tra noi.”

