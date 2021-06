Fratello minore morto di Rita Pavone/ “Un dramma per me”

Un dramma che è stato difficile affrontare e anche superare, così Rita Pavone ha parlato della morte del fratello minore, una notizia scioccante che l’ha sconvolta e che l’ha buttata in un baratro da cui è uscita solo grazie alla forza della musica. La cantante ha raccontato la dolorosa vicenda personale nella puntata di ‘Verissimo’ nei mesi scorsi e oggi la sentiremo di nuovo tornare sulla questione proprio perché il programma riproporrà il suo intervento. A venire a galla all’epoca è stata proprio questa dolorosa morte e che ha sconfitto al grido di ‘Resilienza’ che non è solo il titolo della canzone che ha portato al Festival di Sanremo ma è anche il suo mantra almeno in quest’ultimo periodo.

Fratello minore morto di Rita Pavone, il racconto a Verissimo tra dolore e sgomento

Lei stessa ospite di Silvia Toffanin ha rivelato del complicato momento che ha attraversato e da cui è venuta fuori proprio grazie alla musica e alla partecipazione al Sanremo: “Ho avuto delle batoste sul piano personale nell’ultimo anno che sono riuscita a superare: la morte di mio fratello minore. Per me è stato un dramma!”. Rita Pavone non precisa i dettagli di quanto è accaduto e poi continua spiegando ancora: “Ho cercato di lottare contro una forma di stanchezza interiore. La musica mi ha tirato fuori da tutto. Ho trovato tante persone che mi vogliono bene e mi sono aggrappata a loro”. Non sappiamo altro al momento e non si conoscono le cause della morte del fratello minore di Rita Pavone ma tanto è bastato ai fan per stringersi intorno a lei.

