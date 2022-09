Fratoianni vs La Russa, lite in diretta tv: “Sei fascista!”/ E squilla un telefono…

Duro scontro avvenuto ieri sera in diretta televisiva su Rai Tre, durante la puntata di Cartabianca, fra Ignazio La Russa, storico esponente di Fratelli d’Italia, e Nicola Fratoianni. I due erano entrambi negli studi del talk del terzo canale condotto da Bianca Berlinguer, e si sono scontrati in maniera accesa sul tema del fascismo. «Molto meglio comunista italiano che fascista italiano o spagnolo», le parole di Fratoianni con un chiaro riferimento alla liason fra Giorgia Meloni e gli spagnoli di Voc, e Ignazio La Russa ha replicato: «Contento tu contenti tutti». Poi Fratoianni ha puntato il dito nei confronti d’Italia anche per quanto riguarda il tema dell’aborto, spiegando: «Nelle Regioni governate da voi non si trova un medico non obiettore».

L’esponente di FdI ha replicato: «Non dipende da noi. L’obiezione di coscienza va bene per il militare per voi ma non per i medici», per poi precisare e ribadire un concetto già espresso in passato: «Non vogliamo modificare la 194». Quando la situazione è tornata alla normalità, La Russa ha affrontato anche il tema del reddito di cittadinanza, che ha fatto grandissima presa al sud Italia, garantendo il 15% dei voti al Movimento 5 Stelle, e anche in questo caso il noto politico di centrodestra ha ribadito il concetto: «Noi vogliamo abolire il reddito di cittadinanza, ma nel momento in cui lo aboliamo facciamo un’altra legge. Anzi, due leggi».

LA RUSSA VS FRATOIANNI, DOPO LA LITE IN TV LE PAROLE SUL REDDITO DI CITTADINANZA

In merito alle due leggi, una punterebbe ad aumentare il compenso percepito ora, mentre l’altra punta ad aumentare il lavoro a chi ne ha bisogno: «Una legge – specifica ancora La Russa – punterebbe a garantire al 50% degli attuali percettori qualcosa di più rispetto a quello che prendono ora. Si parla di famiglie numerose, disabili, pensionati. L’altro 50% per metà è costituito da gente che non aveva alcun diritto, che ha truffato lo stato. C’è una marea di gente… Ad un altro 25% che ha diritto, noi speriamo di dare un lavoro».

«Noi immaginiamo – ha continuato – di abolire questa legge e di ricostruire in forma diversa il rapporto con chi ha bisogno. Siamo convinti che offrendo ai datori di lavoro la possibilità di assumere e avere meno tasse si possano avere molte assunzioni». Curiosità, mentre La Russa e Fratoianni hanno “duellato” a distanza, in studio è squillato il cellulare proprio dell’esponente di Fratelli d’Italia. Di seguito il video dello scontro fra La Russa e Fratoianni.













