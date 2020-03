Frattesi alla Roma?/ Calciomercato: possibile il ritorno in giallorosso del centrale

A Trigoria ferve il lavoro della dirigenza giallorossa in vista della prossima finestra di calciomercato estiva e proprio in tal senso sta prendendo sempre maggior piede negli ambienti giallorossi l’idea del ritorno alla Roma di Davide Frattesi. Il profilo è ben noto: parliamo del centrale classe 1999, nato e cresciuto nelle giovanili del club della lupa e approdato nel 2017 a titolo definitivo al Sassuolo, che pure lo ha girato ad Ascoli ed Empoli nelle ultime stagioni, club dove il giocatore si è fatto le ossa. Anzi ultimamente proprio sotto la direzione del tecnico dei toscani Marino, Frattesi è davvero esploso, rimettendosi dunque in gioco anche in chiave calciomercato in vista della prossima finestra estiva. Dunque sono queste le ultime voci raccolte dal quotidiano La Gazzetta dello sport, secondo cui la Roma sarebbe più che pronta a riportare a casa il giocatore.

FRATTESI ALLA ROMA? L’OPZIONE SCADE A GIUGNO

Va pure detto che l’approdo, o meglio il ritorno di Frattesi alla Roma non sarebbe poi un’operazione di calciomercato così complicata per la dirigenza giallorossa, che pure però non può permettersi di perdere tanto tempo. Ricordiamo infatti che nel lontano 2017 alla stipula di contratto di cessione del cartellino di Frattesi dalla Roma al Sassuolo, la dirigenza giallorossa ha inserito una clausola molto importante, di possibilità di riacquisto dello stesso giocatore per la cifra di 15 milioni di euro, già stabilita. La situazione è dunque più che favorevole alla Roma, che però deve correre: tale opzione infatti scadrà il prossimo 30 giugno. Sarà dunque meglio muoversi in casa a Trigoria.



