Frattesi alla Roma?/ Calciomercato, pure Zakaria o Makengo al posto di Wijnaldum

Calciomercato news: uno tra Frattesi, Zakaria e Makengo alla Roma

In questa fase finale della sessione estiva di calciomercato sembra stia ritornando a prendere quota la possibilità di vedere Davide Frattesi alla Roma. I giallorossi potrebbero infatti convincersi a rivedere i propri piani avendo perso per infortunio Georginio Wijnaldum, centrocampista olandese appena arrivato dal Paris Saint-Germain dopo una trattativa tutt’altro che semplice ed ora costretto ai box fino al 2023 a causa della frattura composta della tibia della gamba destra riportata ieri durante l’allenamento.

Non è ancora del tutto chiaro se la Roma deciderà di tornare a cercare un elemento da aggiungere alla mediana ma il nome più caldo in questo senso resta quello di Davide Frattesi, calciatore accostato con grande insistenza ai capitolini prima che si arenasse la trattativa con il Sassuolo. Il giocatore, nato a Roma e cresciuto tra giallorossi e biancocelesti, tornerebbe volentieri nel Lazio ma i neroverdi non sono disposti a lasciarlo partire a cuor leggero specialmente dopo aver ceduto non solo Scamacca al West Ham ma anche Raspadori al Napoli.

Calciomercato news, Frattesi alla Roma dopo l’infortunio di Wijnaldum

Le chances di vedere Frattesi alla Roma entro la fine di questa finestra di calciomercato estivo potrebbero aumentare nel corso della settimana appena cominciata ma i dirigenti romanisti valutano anche altri due profili per il centrocampo. Il general manager Tiago Pinto starebbe infatti pensando a Denis Zakaria della Juventus, a cui farebbe comodo cederlo per far spazio all’ex giallorosso Leandro Paredes del PSG, così come a Jean-Victor Makengo dell’Udinese, già nel mirino del Torino e valutato 15 milioni di euro dai friulani.

