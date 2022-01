Frattesi all’Inter?/ Calciomercato, il piano è di strapparlo al Sassuolo in estate

CALCIOMERCATO NEWS: FRATTESI ALL’INTER, LA SITUAZIONE

Il calciomercato invernale sta per terminare ed a Milano si lavora già per portare Davide Frattesi all’Inter in estate. Il centrocampista del Sassuolo è stato individuato come il profilo migliore per potenziare il reparto centrale dei nerazzurri che lo vorrebbero affiancare a Nicolò Barella rimpiazzando il cileno Arturo Vidal, in scadenza di contratto a giugno del 2022 e quindi al termine della stagione attualmente in corso.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i lombardi potrebbero tentare addirittura il doppio colpo avendo messo nel mirino anche Gianluca Scamacca. L’attaccante ha già giocato con Frattesi nel settore giovanile della Lazio e della Roma ed i due potrebbero proseguire la loro carriera lontani dal Mapei Stadium ma ancora nello stesso club. La concorrenza non manca per entrambi che vengono monitorati con estremo interesse pure da Milan, Juventus, Napoli e Borussia Dortmund.

CALCIOMERCATO NEWS: FRATTESI ALL’INTER IN ESTATE

Le chances di vedere Davide Frattesi all’Inter nel corso della prossima sessione di calciomercato sono al momento abbastanza buone. Un altro calciatore che dovrebbe essere sostituito poichè a sua volta in scadenza di contratto a giugno è Matias Vecino e proprio nel caso in cui l’uruguaiano avesse salutato i nerazzurri già a gennaio, allora i milanesi avrebbero provato ad aggiudicarsi subito Frattesi.

