Frattesi all’Inter?/ Calciomercato, in arrivo dal Sassuolo se partono Sensi e Vecino

L’approdo di Davide Frattesi all’Inter in questa sessione di calciomercato invernale sembrava essere un’ipotesi davvero remota in questi giorni di trattative. I dirigenti nerazzurri sono infatti impegnati su più fronti al fine di garantire un organico altamente competitivo al tecnico Simone Inzaghi andando alla ricerca di rinforzi sia in difesa che in attacco, dove si pensa ad un nuovo centravanti da aggiudicarsi in prestito così da ovviare all’assenza per infortunio di Correa.

Calciomercato Inter/ Borna Sosa per la difesa, lunedì novità su Sensi alla Sampdoria

Tuttavia, le indiscrezioni più recenti rivelano che i lombardi potrebbero presto aggiungere un innesto a centrocampo con l’arrivo di Frattesi appunto, giocatore di proprietà del Sassuolo. Questo scenario sarebbe in ogni caso possibile se verranno confermate le cessioni di due calciatori come Matias Vecino, nel mirino della Lazio che è però bloccata per colpa dei parametri imposti dall’indice di liquidità, e Stefano Sensi, accostato alla Sampdoria.

Calciomercato Inter/ Caicedo è il preferito per rimpiazzare Correa

CALCIOMERCATO NEWS: IPOTESI FRATTESI ALL’INTER A GENNAIO

La possibilità di vedere Davide Frattesi all’Inter in questa finestra di calciomercato è dunque legata a due partenze. Lunedì dovrebbe essere il giorno giusto per conoscere quale sarà il destino di Sensi, riconsiderato dopo il gol decisivo segnato in Coppa Italia questa settimana, e l’amministratore delegato Beppe Marotta deve comunque ancora convincere il Sassuolo a lasciar andare il calciatore.

LEGGI ANCHE:

Diretta/ Sassuolo Cagliari (risultato 1-0) video streaming tv: gol annullato a ospiti

© RIPRODUZIONE RISERVATA