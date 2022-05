Freaks Out, David di Donatello 2022/ Un’opera innovativa e coraggiosa

Freaks Out di Gabriele Mainetti sarà uno dei grandi film protagonisti ai David di Donatello 2022. La pellicola prodotta da Lucky Red (Andrea Occhipinti), Goon Films e Rai Cinema ha raccolto ben sedici candidature ed è in corsa per il premio al miglior film. Il lungometraggio è stato presentato in concorso alla 78esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e ha diviso molto la critica, complici alcune carenze piuttosto pesanti in sede di scrittura.

Franz Rogowski, chi è?/ Grazie al labbro leporino la sua parlata particolare

Freaks Out è sicuramente un’opera innovativa e coraggiosa, che prova a riproporre il genere fantastico in un contesto storico ben preciso, ovvero in piena seconda guerra mondiale. Mainetti naviga tra dramma, guerra e avventura, ma si perde per strada, forse per la troppa voglia di stupire lo spettatore. Il cast vede tra i protagonisti Claudio Santamaria, Aurora Giovinazzo, Pietro Castellitto, Giancarlo Martini, Giorgio Tirabassi e Franz Rogowski.

Qui rido io, David di Donatello 2022/ Il film di Martone possibile outsider

FREAKS OUT, CANDIDATO A MIGLIOR FILM DAVID DI DONATELLO 2022

Questa è la sinossi di Freaks Out di Gabriele Mainetti: Roma, 1943: Matilde, Cencio, Fulvio e Mario vivono come fratelli nel circo di Israel. Quando quest’ultimo scompare misteriosamente, forse in fuga o forse catturato dai nazisti, i quattro “fenomeni da baraccone” restano soli nella città occupata. Qualcuno però ha messo gli occhi su di loro, con un piano che potrebbe cambiare i loro destini… e il corso della Storia.

Nel presentare Freaks Out, Gabriele Mainetti ha spiegato: “Freaks Out nasce da una sfida: ambientare sullo sfondo della pagina più cupa del Novecento un film che fosse insieme un racconto d’avventura, un romanzo di formazione e – non ultima – una riflessione sulla diversità. Per farlo ci siamo avvicinati alla Roma occupata del 1943 con emozione e rispetto, ma allo stesso tempo abbiamo dato libero sfogo alla fantasia: sono nati così i nostri quattro freak, individui unici e irripetibili, protagonisti di una Storia più grande di loro”.

Giuseppe Tornatore candidato miglior regia film Ennio/ Ritratto a tutto tondo del Maestro(David di Donatello)













© RIPRODUZIONE RISERVATA