Frecce Tricolori 25 aprile 2020/ Diretta video streaming: oggi attività sorvolo Roma

Lo spettacolo delle Frecce Tricolori nei cieli di Roma è una tradizione che si ripete anno dopo anno ogni 25 aprile. L’emergenza coronavirus però impedisce di seguirlo in strada. Bisogna restare a casa, quindi seguirlo diversamente. Al momento ci sono poche informazioni a riguardo, ma dalle 15 alle 16, in occasione della Festa della Liberazione d’Italia, le Frecce Tricolori dovrebbero effettuare attività sulla Capitale dal suolo a 4mila piedi AML. Stando a quanto riportato da Desk Aeronautico, l’attività sarà svolta in contatto con Roma ACC, il centro di controllo del traffico aereo della Capitale. Il sorvolo delle Frecce Tricolori è stato peraltro confermato per il 2 giugno, quando però non ci sarà la tradizionale parata con la folla assiepata ai Fori Imperiali di Roma. Le norme anti-contagio rendono infatti impossibile la sfilata, così come ogni celebrazione oggi, nel giorno in cui si festeggia la Liberazione d’Italia. Ma l’attività della pattuglia acrobatica nazionale dell’Aeronautica Militare Italiana saranno un piccolo assaggio di normalità.

FRECCE TRICOLORI 25 APRILE 2020: OGGI SORVOLO ROMA MA…

Non ci sono al momento informazioni in merito all’attività delle Frecce Tricolori, che però potrebbe essere trasmessa in diretta tv dai canali all news o in diretta video streaming sui social. L’Aeronautica Militare su Facebook ha solo condiviso un video in cui fa gli auguri per il 25 aprile usando proprio l’immagine delle Frecce Tricolori nei cieli di Roma, incassando tantissimi commenti in pochi minuti. La tradizione vuole che la sua pattuglia acrobatica faccia una ventina di acrobazie, della durata di circa mezz’ora. Dieci aerei, di cui nove in formazione e uno solista, che così sono diventati famosi in tutto il mondo. Non a caso il loro calendario di eventi e appuntamenti è sempre fitto di impegni, ma a causa dell’emergenza coronavirus hanno dovuto cancellarne alcuni. Ad esempio, l’Aeronautica Militare, proprio in considerazione dell’emergenza Covid-19, ha comunicato che la manifestazione aerea programmata per il 19 e 20 settembre 2020 presso la base aerea di Rivolto, per celebrare la 60ª stagione della Pattuglia Acrobatica Nazionale, è stata rinviata al 2021 in data da destinarsi. L’attività è stata dunque ridotta, ma c’è grande attesa per il sorvolo di oggi, da seguire a casa considerate le misure di contenimento Covid-19.

