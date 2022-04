Frecce Tricolori 25 aprile 2022, no volo su Roma: perché?/ Video “Non è tradizione…”

Le Frecce Tricolori erano le protagoniste più attese della cerimonia del 25 aprile 2022 a Roma, presso l’Altare della Patria, ma coloro che sono accorsi in piazza o si sono affacciati dal proprio terrazzo per ammirarne il passaggio, sono rimasti delusi: nessun sorvolo sulla Capitale è stato effettuato nella mattinata odierna. Il Sussidiario.net ha contattato in esclusiva il reparto comunicazione dell’Aeronautica Militare per fare chiarezza sulla vicenda: “Tradizionalmente – ci è stato risposto – le Frecce Tricolori sorvolano l’Altare della Patria il 17 marzo, il 2 giugno e il 4 novembre. Eccezionalmente però, in considerazione del periodo legato alla pandemia e al lockdown, negli ultimi anni hanno attraversato i cieli italiani anche in occasioni diverse, tra cui il 25 aprile in occasione della Festa della Liberazione”.

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi, guerra: esplosioni in Transnistria, ambulanze in loco

Ricordiamo che il loro nome per esteso è Pattuglia Acrobatica nazionale, costituente il 313º Gruppo Addestramento Acrobatico, e sono, infatti, la pattuglia acrobatica nazionale (PAN) dell’Aeronautica Militare Italiana, nate nel 1961 in seguito alla decisione dell’Aeronautica Militare di creare un gruppo permanente per l’addestramento all’acrobazia aerea collettiva dei suoi piloti. Con dieci aerei, di cui nove in formazione e uno solista, rappresentano la pattuglia acrobatica più numerosa del mondo e il loro programma di volo, comprendente una ventina di acrobazie e della durata di circa mezz’ora, le ha rese tra le più celebri.

Vauro: "Mattarella non è più garante Costituzione"/ Video: passante lo stronca

FRECCE TRICOLORI 25 APRILE 2022: IERI IL VOLO SU IMOLA PER CELEBRARE IL GP D’ITALIA DI F1 (VIDEO)

Soltanto poche ore fa, peraltro, le Frecce Tricolori, grandi assenti delle celebrazioni nella Capitale per questo 25 aprile 2022, hanno sorvolato Imola in occasione del Gran Premio d’Italia di Formula Uno, regalando uno spettacolo unico ai presenti, grazie al loro fascino imperituro e agli arabeschi verdi, bianchi e rossi tracciati in cielo.

Peraltro, lo scorso 18 settembre le Frecce Tricolori hanno celebrato il loro 60° anniversario di vita e rappresentano a pieno titolo uno degli emblemi più apprezzati della nostra nazione. Meno di un anno fa, ai microfoni di Adnkronos, il tenente colonnello Gaetano Farina, comandante della pattuglia acrobatica nazionale, affermava: “Nel 2020 abbiamo avuto l’onore di abbracciare in volo con il nostro tricolore tutta la nazione, toccando i cieli di un’Italia appena uscita dal primo lockdown“. Farina descrisse anche una fortissima emozione a livello personale, condita dall’orgoglio di avere il compito di rappresentare le migliaia di professionalità all’interno dell’Aeronautica Militare: non solo i piloti, ma anche quanti ogni giorno lavorano dietro le quinte per rendere sicure e foriere di emozioni le Frecce Tricolori.

"Epatite bambini? No allarmismi"/ Bassetti: "Basta non fare come Cina nel 2019…"