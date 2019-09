Frecce Tricolori a Matera/ Video, omaggio ai caduti del 21 Settembre 1943

Spettacolo a Matera dove oggi hanno sfilato le Frecce Tricolori. La pattuglia acrobatica italiana famosa in tutto il mondo hanno reso omaggio ai caduti del 21 settembre 1943 in occasione del 76esimo anniversario dell’eccidio nazista. Come riportato da “santeramolive.it”, la giornata di commemorazione è iniziata alle ore 9:00 con la deposizione delle corone d’alloro al cippo di Via Lucana che sorge nel luogo in cui aveva sede la caserma della Milizia fatta esplodere dai tedeschi e al cui interno si trovavano imprigionati i cittadini presi in ostaggio. Inoltre sono stati resi gli onori ai caduti di Via Cappelluti e di Via Lucana, nei luoghi in cui sono state innalzate le lapidi che ricordano il loro sacrificio: la Camera di Commercio e il Palazzo dell’ex Società Elettrica. Un’ora più tardi, nella Chiesa di San Francesco D’Assisi, l’Arcivescovo di Matera-Irsina, Monsignor Giuseppe Caiazzo, ha celebrato messa in onore dei caduti alla presenza delle istituzioni.

FRECCE TRICOLORI A MATERA

Prima dello spettacolo delle Frecce Tricolori, alle ore 11.15, è partito da Piazza San Francesco il corteo delle Autorità e delle Associazioni conclusosi in Piazza Vittorio Veneto, dove si è tenuta la cerimonia civile con la deposizione della corona di alloro al Monumento ai Caduti. Sono intervenuti il Presidente dell’Anpi di Matera, Angelo Tataranno, il Presidente della Provincia, Piero Marrese e il Sindaco di Matera, Raffaello De Ruggieri. Come riportato dall’ANSA, sono stati due i passaggi delle “Frecce Tricolori” della pattuglia acrobatica dell’Aeronautica militare a segnare nella Capitale europea della cultura 2019, le celebrazioni per il 76/o anniversario del 21 settembre 1943, in ricordo dell’insurrezione della città contro le truppe di occupazione naziste. Per l’occasione, presso l’ex ospedale san Rocco, è stata allestita una mostra che illustra attività e ruolo di Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri.

