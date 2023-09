Frecce Tricolori a Milano, diretta streaming video/ Programma sorvolo: dove vederlo e orario

FRECCE TRICOLORI A MILANO: DIRETTA STREAMING VIDEO SORVOLO

Le Frecce Tricolori coloreranno oggi il cielo di Milano. La settimana si apre con il naso all’insù, grazie al sorvolo in occasione del centenario dell’Aeronautica Militare. Il programma è particolarmente intenso, ma Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia, sarà il “cuore” delle celebrazioni. Il passaggio delle Frecce Tricolori durerà complessivamente una decina di minuti ed è previsto alle ore 10:45 di oggi, lunedì 11 settembre 2023. La giornata si apre però alle 10 con i saluti istituzionali al Belvedere Jannacci del 31° piano del Palazzo Pirelli.

Qui interverranno il presidente del Consiglio regionale lombardo Federico Romani, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e il generale S.A. Francesco Vestito, comandante della 1a Regione Aerea di Milano. Poi il sorvolo delle Frecce Tricolori, «un’altra occasione per celebrare il nostro centenario insieme ai cittadini e far conoscere una Forza Armata dinamica, utile al Paese e con forte propensione all’innovazione tecnologica nonché per esprimere gli ideali che sono nostro il nostro faro guida nelle quotidiane attività svolte al servizio della collettività e delle istituzioni», ha dichiarato il colonnello Maurizio Daniele, Capo Ufficio Affari Generali del Comando 1a Regione Aerea Milano.

DOVE VEDERE LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLE FRECCE TRICOLORI OGGI A MILANO

L’Aeronautica Militare festeggia i suoi primi cento anni di vita regalando anche a Milano lo spettacolo d’eccezione delle Frecce Tricolori. Non si tratta però di un Air show acrobatico, ma di un sorvolo che è un omaggio anche a Milano, alla Lombardia e a tutti i suoi cittadini. Il luogo prescelto è la centralissima zona tra Palazzo Pirelli e Palazzo Lombardia, ma chi si trova in piazza Duca d’Aosta, come i viaggiatori in transito alla stazione di Milano Centrale, avrà un’ottima visuale. Per quanto riguarda la diretta, non è prevista una tv, mentre per quanto riguarda lo streaming video, è probabile che sui social, come Facebook e Instagram, possa essere trasmesso lo spettacolo, come accaduto ieri in occasione dell’Air Show Del Garda 2023 a Desenzano del Garda.

La festa però non finisce qui, perché dal 13 al 29 ottobre sarà visitabile nello spazio eventi di Palazzo Pirelli la mostra itinerante che tramite pannelli tematici, tavole grafiche e video, ripercorrerà i primi cento anni di storia dell’Aeronautica Militare, con uno sguardo sul futuro. Si tratta della seconda iniziativa programmata nell’ambito del centenario che coinvolgerà direttamente Palazzo Pirelli.

