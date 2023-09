Frecce Tricolori a Milano lunedì 11 settembre/ Sorvoleranno il Pirellone: il programma

Lunedì 11 settembre le Frecce Tricolori sorvoleranno la città di Milano nell’ambito dei festeggiamenti del centenario dell’Aeronautica Militare. Le celebrazioni scalderanno il capoluogo lombardo e in particolare Palazzo Pirelli, il famoso “Pirellone”, sede del consiglio centrale. La compagnia aerea acrobatica nazionale passerà anche sopra Palazzo Lombardia per un passaggio che durerà circa una decina di minuti. “Un grande onore essere protagonisti delle celebrazioni dei 100 anni di storia e di servizio dell’Aeronautica Militare, alla quale rinnoviamo i nostri più sentiti auguri e complimenti”, ha commentato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, così come si legge su Lombardianotizie.online.

“Nel ringraziare l’Aeronautica Militare – ha aggiunto – per questa eccezionale attenzione – conclude Fontana – invito tutti coloro che ne avranno la possibilità a non perdere un appuntamento tanto straordinario, quanto emozionante, con le Frecce Tricolori, orgoglio nazionale, assolute protagoniste”. Il programma delle Frecce Tricolori prevede l’apertura della giornata alle ore 10:00, con i saluti istituzionali al Belvedere Jannacci, 31esimo piano del Palazzo Pirelli, dove interverranno Fontana, ma anche il Gen. S.A. Francesco Vestito, Comandante della 1a Regione Aerea di Milano, e il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani. Dopo di che, attorno alle ore 10:45, il passaggio delle Frecce Tricolori sui cieli milanesi, visibili ovviamente da ogni cittadino del capoluogo lombardo e probabilmente anche da qualche zona limitrofa.

FRECCE TRICOLORI A MILANO LUNEDI’ 11 SETTEMBRE: LE PAROLE DI ROMANI

“L’Aeronautica Militare – il commento di Federico Romani – ha deciso di ‘regalare’ il tricolore a Milano e alla Lombardia. Il sorvolo delle Frecce Tricolori sui cieli di Milano e sul Pirellone lunedì prossimo, infatti, sarà un omaggio alla nostra Regione, alle nostre istituzioni e ai lombardi. Palazzo Pirelli, che con i suoi sessant’anni è un po’ più “giovane” dell’Aeronautica Militare, è un simbolo dell’innovazione, del saper fare e del coraggio dei lombardi. Il Pirellone quando fu pensato e costruito era un edificio visionario quanto bastava per far intravedere il futuro. Caratteristiche che raccontano bene anche la storia centenaria dell’Aeronautica Militare”.

