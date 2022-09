Frecce Tricolori a Monza per GP Italia F1/ Diretta video streaming sorvolo su griglia

Lo show delle Frecce Tricolori in mondovisione. Oggi, domenica 11 settembre 2022, si rinnova sull’Autodromo nazionale di Monza il connubio ormai consolidato tra la Formula 1 e l’Aeronautica militare. Il sorvolo sull’Autodromo italiano è, infatti, un appuntamento tradizionale, peraltro molto apprezzato da coloro che amano il mondo automobilistico e aeronautico. Un binomio tra velocità, innovazione e tecnologia, aspetti che caratterizzano i Reparti di Volo dell’Aeronautica militare e le scuderie della Formula 1. Infatti, in occasione del Gran Premio d’Italia a Monza nove velivoli MB-339 PAN sorvoleranno la griglia di partenza, formando in cielo il tricolore più lungo del mondo.

Il passaggio della Pattuglia Acrobatica Nazionale è previsto sulle ultime note dell’Inno di Mameli, cantato da Andrea Bocelli, il quale sarà accompagnato dalla Banda Musicale dell’Aeronautica Militare. Quest’anno il sorvolo delle Frecce Tricolori sarà anche l’occasione per celebrare e festeggiare il centenario del Tempio della Velocità, costruito nel 1922 a Monza, quindi agli albori della storia motoristica italiana. Ma anche l’Aeronautica militare taglierà un traguardo importante: nel 2023 festeggerà il suo primo secolo di storia.

FRECCE TRICOLORI, LA “SORPRESA” DELLE PROVE GENERALI

Nelle ultime ore le Frecce Tricolori sono state protagoniste di un simpatico e curioso caso. Un aereo passeggeri è stato avvistato venerdì con due caccia sopra Milano. Subito si è diffusa la curiosità degli abitanti, che non capivano cosa stesse accadendo. Qualcuno ha pensato che il velivolo fosse scortato per motivi di sicurezza, in realtà era il primo giorno delle prove generali delle Frecce Tricolori con uno degli aerei di Ita Airways. L’aereo di Ita, nello specifico un Airbus A350 di ultima generazione con livrea speciale “Born to be sustainable” (“nato per essere sostenibile”, ndr), è decollato dall’aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 14:40, secondo i siti specializzati che tracciano i voli. Alle ore 15:26, a sud di Milano, ha cominciato ad effettuare alcuni giri a circa 5mila piedi di quota (1.524 metri) a una velocità di 460 chilometri orari. Una ventina di minuti dopo si è diretto a Milano est, dove sopra lo scalo di Linate ha eseguito altri giri, ma appunto scortato con un paio di Frecce Tricolori. Proprio queste ultime accompagneranno il velivolo di Ita sopra la pista del circuito di Monza prima della gara del Gran Premio d’Italia di Formula 1.

COME SEGUIRE IN DIRETTA TV E VIDEO STREAMING SORVOLO FRECCE TRICOLORI A MONZA

Il passaggio delle Frecce Tricolori sul circuito di Monza potrà essere seguito in diretta tv non solo su Sky, in particolare sul canale Sky Sport F1, ma anche in chiaro, perché la gara sarà trasmessa su Tv8. Di conseguenza, anche i non abbonati all’emittente satellitare potranno seguire la gara e di conseguenza anche i momenti precedenti, come il sorvolo delle Frecce Tricolori. Disponibile anche la diretta video streaming, tramite il servizio Sky Go offerto dall’emittente satellitare ai suoi abbonati, ma anche sul sito ufficiale di Tv8.

VIDEO SORVOLO FRECCE TRICOLORI A MONZA NEL 2021













