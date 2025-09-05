Frecce Tricolori tra storia e futuro: a Rivolto festa per celebrare il mito e i suoi 65 anni di eccellenza con importanti novità

L’Aeronautica Militare si prepara a celebrare uno dei traguardi più importanti nella storia dell’aviazione militare italiana: il 65° anniversario della Pattuglia Acrobatica Nazionale, ovvero le leggendarie Frecce Tricolori. L’appuntamento, molto atteso da appassionati e addetti ai lavori, si terrà nelle giornate del 6 e del 7 settembre 2025 presso la base militare di Rivolto (UD) , in Friuli Venezia Giulia, trasformando l’aeroporto militare in un grande palcoscenico, dove la tradizione e l’innovazione si fonderanno in uno spettacolo unico nel suo genere.

Da oltre sessant’anni, le Frecce Tricolori rappresentano uno degli emblemi dello spirito nazionale, della passione e dell’eccellenza tecnica italiana, testimoniata nel tempo dai diversi velivoli che hanno “indossato” la celebre livrea tricolore.

Questa ricorrenza non è semplicemente una celebrazione della pattuglia acrobatica, ma l’occasione per rinnovare la tradizione, sposando modernità e storia.

Alla vigilia di questo 65° anniversario, le Frecce Tricolori si presenteranno con un nuovo aereo e una nuova livrea: nasce così il “Rinascimento del Tricolore”, concepito per non essere semplicemente un nuovo abito, ma un vero concentrato di stile e armonia tipicamente italiani.

La nuova grafica dell’M-346, firmata dal celebre studio Pininfarina, si distingue per un disegno tridimensionale che garantisce, durante le evoluzioni, la continua visibilità di elementi dinamici esaltando la velocità e la fluidità del volo.

Il programma dell’evento prevede due giornate con prove, esibizioni aeree, sorvoli commemorativi, una mostra statica di velivoli militari e storici, oltre ad alcuni momenti celebrativi a carattere istituzionale.

Presso il quartier generale delle PAN saranno ospitate, oltre alle Frecce Tricolori, alcune delle più prestigiose pattuglie acrobatiche mondiali, tra le quali i Baltic Bees, The Flying Bulls, Midnight Hawks, Patrouille de France, Patrouille Suisse, Turkish Stars, Krila Oluje, e numerosi aerei come il Caproni Ca.3, F-35, G91 PAN, T-346A, Typhoon e C-27J Spartan.

La cornice organizzativa vede inoltre, aree espositive totalmente dedicate all’Aeronautica Militare, mostre di aeroplani storici e moderni, attività culturali e divulgative per approfondire la storia, la tecnica e i valori della PAN.

La partecipazione all’evento è libera e gratuita, e ci si attende almeno 150 mila persone, e quindi per motivi organizzativi e di sicurezza l’ingresso sarà consentito solo previa registrazione e con pass dotato di QR code, da ottenere tramite il sito ufficiale dell’Aeronautica Militare all’indirizzo web https://www.aeronautica.difesa.it/pan-202509/ .

Sono state organizzate aree apposite per persone con disabilità e servizi dedicati per visitatori e famiglie. Tutti gli aggiornamenti sul programma, le linee guida per l’accesso e le informazioni logistiche sono disponibili sul portale istituzionale dell’Aeronautica Militare.

L’appuntamento di Rivolto si preannuncia non solo come celebrazione di un straordinario pezzo di storia tutto italiano, ma anche come incontro tra l’eccellenza tecnica e la sensibilità artistica, tra passato e futuro, in un evento che promette di lasciare il segno nelle emozioni e nel ricordo di chi, grandi e piccini, vi prenderà parte.